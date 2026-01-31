Estos son los candidatos a diputados de Laura Fernández y el Partido Pueblo Soberano (PPSO)

Cinco de los siete primeros lugares de las papeletas para diputados, son ocupados por exjerarcas de la administración de Rodrigo Chaves.

En su debut en elecciones nacionales, el partido chavista Pueblo Soberano (PPSO) compite este 1.º de febrero con una papeleta presidencial encabezada por Laura Fernández y con una lista de 57 aspirantes a la Asamblea Legislativa.

La nómina legislativa incluye al menos a 13 personas con vínculos directos con el gobierno de Rodrigo Chaves, ya sea por haber integrado su gabinete o por mantener una relación cercana con el mandatario, como el defensor penal y abogado personal del presidente, José Miguel Villalobos.

Nogui Acosta, exministro de Hacienda, encabeza la papeleta por la provincia de San José. Antes de renunciar al cargo, en julio de 2025, su gestión fue cuestionada por las fracciones de oposición debido a su negativa de girar recursos presupuestarios aprobados por la Asamblea Legislativa al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Poder Judicial, en el marco de la crisis de inseguridad.

Asimismo, fue cuestionado por denunciar un supuesto “megacaso” de evasión fiscal que el Gobierno atribuyó al empresario Leonel Baruch, accionista del Banco BCT y del medio CRHoy, con base en un video publicado en la red social TikTok.

José Miguel Villalobos, abogado defensor del presidente Rodrigo Chaves, encabeza la nómina de aspirantes a diputado por Alajuela. Adversarios de Laura Fernández han manifestado su disconformidad con la eventual llegada del penalista a la Asamblea Legislativa, debido al perfil de los casos y clientes que representa.

Villalobos figura como abogado defensor de siete imputados del Caso Fénix, el que sería el mayor caso de lavado de dinero en la historia de Costa Rica. Uno de sus clientes es José Giovanni Segura Angulo, alias Narizón. Él es el principal acusado.

En Cartago, la primera posición la ocupa Cindy Blanco, quien fue delegada de la campaña del expresidente José María Figueres, en el Partido Liberación Nacional (PLN), por el distrito de Oriente, de cara a las elecciones nacionales del 2022.

Marta Esquivel, expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), encabeza Heredia. Un juzgado la suspendió del cargo, mientras avanza una investigación en su contra por un presunto sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en contratos para la administración de 138 Ebáis. Esta causa se conoce como Caso Barrenador.

Pese a la acusación, Chaves nombró a Esquivel como ministra de Planificación Nacional y Política Económica. La designación fue cuestionada por la oposición, que la interpretó como un intento de otorgarle inmunidad, en virtud del fuero de improcedibilidad penal del que gozan los ministros.

Nayuribe Guadamuz, exministra de Cultura, lidera la lista de candidatos por Guanacaste. Fue destituida del cargo por el presidente Chaves, en junio de 2024, por tramitar una declaratoria de interés cultural para la marcha de orgullo LGTBI+“sin la autorización del presidente o su despacho”.

Mientras que Royner Mora, exministro de Deportes, encabeza Puntarena. Él renunció a su cargo en marzo de 2025 y forma parte del comando de campaña de la candidata presidencial Laura Fernández, donde ocupa el cargo de coordinador territorial.

Finalmente, la nómina por la provincia de Limón es encabezada por Osvaldo Artavia, expresidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), quien renunció al cargo el 30 de enero, un día antes de que venciera el plazo legal para que los jerarcas interesados en aspirar a la Presidencia o vicepresidencias de la República dejaran sus puestos.