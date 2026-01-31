Política

Estos son los candidatos a diputados de Laura Fernández y el Partido Pueblo Soberano (PPSO)

Agrupación liderada por Laura Fernández participa por primera vez en una elección nacional

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
El partido chavista Pueblo Soberano (PPSO) eligió a los integrantes de las papeletas para diputados de las siete provincias. En la imagen, los primeros lugares de cada nómina.
Cinco de los siete primeros lugares de las papeletas para diputados, son ocupados por exjerarcas de la administración de Rodrigo Chaves. (La Nación/Diseño Canva /Diseño Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Candidatos a diputados PPSOLaura Fernández
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.