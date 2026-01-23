Política

José Miguel Villalobos pasó de cuestionar el conservadurismo religioso a postularse en un partido aliado con pastores

En una ocasión, Villalobos calificó de ‘estupidez antológica’ las declaraciones de un político evangélico que hoy es su compañero en las papeletas para diputado. Además, apoyaba al Frente Amplio y al PAC.

Por Lucía Astorga
Candidatos a diputados de Pueblo Soberano también suscribieron el compromiso.
José Miguel Villalobos firmó un compromiso con pastores evangélicos, en octubre de 2025, en su condición de candidato a diputado por Alajuela, con el partido chavista Pueblo Soberano (PPSO). (La Nación/Campaña de Laura Fernández)







Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

