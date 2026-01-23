José Miguel Villalobos pasó de cuestionar el conservadurismo religioso a postularse en un partido aliado con pastores

José Miguel Villalobos firmó un compromiso con pastores evangélicos, en octubre de 2025, en su condición de candidato a diputado por Alajuela, con el partido chavista Pueblo Soberano (PPSO).

José Miguel Villalobos, candidato a diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO) en el primer lugar de la papeleta de Alajuela, pasó de cuestionar el conservadurismo religioso a formar parte de una agrupación de orientación derechista afín a un grupo de pastores evangélicos. Tan es así que, en una ocasión, calificó de “estupidez antológica” las declaraciones de un diputado evangélico que hoy es su compañero de fórmula legislativa.

Villalobos, abogado del presidente Rodrigo Chaves, antes respaldaba al Frente Amplio (FA) y al Partido Acción Ciudadana (PAC), pero ahora es parte de la campaña de la candidata presidencial Laura Fernández, quien suscribió una alianza política con la organización política religiosa Foro Mi País, la cual obtuvo candidaturas a diputado en las papeletas del Pueblo Soberano.

Del FA y el PAC al chavismo

José Miguel Villalobos, abogado del presidente Rodrigo Chaves, pasó de respaldar al FA y al PAC y de criticar el conservadurismo religioso, a integrarse a un partido derechista aliado con sectores evangélicos. (La Nación/Facebook José Miguel Villalobos/La Nación)

En el 2014, José Miguel Villalobos apoyó la candidatura presidencial del frenteamplista José María Villalta y, en el 2018 se alineó con Carlos Alvarado, del PAC, durante la segunda ronda electoral frente a Fabricio Alvarado, entonces candidato de Restauración Nacional y figura del conservadurismo religioso.

Sus publicaciones en redes sociales reflejaron una postura frontal contra el fundamentalismo y el uso de la fe con fines electorales.

En el 2018, Villalobos caracterizó la disputa política como un choque de valores. El 4 de febrero de ese año, escribió que el país enfrentaba al “conservadurismo retrógrado y deshumanizado” y llamó a unirse “contra el fundamentalismo”, al tiempo que advirtió de que la segunda ronda electoral de ese momento “entre el fanatismo y la tolerancia”.

Ahora, en cambio, figura en las mismas papeletas legislativas donde está el evangélico Gonzalo Ramírez, un candidato a diputado por San José promovido por los pastores del Foro Mi País.

En setiembre del 2015, José Miguel Villalobos reaccionó a declaraciones de Gonzalo Ramírez, entonces diputado de Renovación Costarricense (PRC), que comparaban el decreto que reguló la fecundación in vitro con los campos de exterminio nazis. Calificó lo dicho como una “estupidez antológica” y cuestionó la comparación histórica utilizada por el legislador.

Cuando estaba en la Asamblea Legislativa, Gonzalo Ramírez integraba un bloque de diputados de orientación conservadora que actuaba de forma coordinada en el Congreso y que estaba conformado por Mario Redondo (actual alcalde de Cartago), de Alianza Demócrata Cristiana (ADC); Fabricio Alvarado, entonces legislador de Restauración Nacional; Abelino Esquivel y el propio Ramírez, ambos de Renovación.

Ese grupo se caracterizó por impulsar y respaldar posiciones comunes en temas como la defensa de la vida, la familia y los llamados valores cristianos, así como por su oposición a iniciativas vinculadas al Estado laico, el aborto, la fecundación in vitro y los derechos de las personas del mismo sexo.

José Miguel Villalobos criticó con dureza las posiciones conservadoras de Fabricio Alvarado durante la campaña electoral de 2018. (La Nación/Facebook José Miguel Villalobos/La Nación)

En el despacho de Mario Redondo, trabajaba en ese entonces Laura Fernández, como asesora legislativa. La hoy candidata, quien asegura profesar la fe católica, suscribió un pacto político con el Foro Mi País, según reveló La Nación el 15 de enero.

Un volante entregado a pastores que se comprometieron a pedir el voto por Fernández detalla que el acuerdo incluye la cesión de candidaturas a diputado y la apertura para que el grupo proponga nombramientos en embajadas, ministerios y distintas salas del Poder Judicial, así como especial atención a los ministerios de Educación y Salud.

La alianza entre el chavismo y el Foro Mi País fue firmada el 23 de octubre de 2025. El acuerdo fue rubricado por Fernández, sus candidatos a la vicepresidencia, Francisco Gamboa y Douglas Soto, así como por los aspirantes a la Asamblea Legislativa de la agrupación chavista, entre ellos, José Miguel Villalobos.

Uno de los puntos del compromiso es que “la familia natural sea protegida y fortalecida como el núcleo insustituible de la sociedad, y la vida humana sea venerada desde la concepción hasta la muerte natural, sin concesiones”.

No obstante, en 2017, Villalobos afirmó en una publicación en Facebook que “jurídicamente no existe la vida desde la concepción, aunque muchos se espanten”.

En ese posteo, también señaló que el abortó terapéutico es legal en Costa Rica desde hace décadas y que las guías sexuales “pretenden salvar del oscurantismo a muchos niños quienes, si los maleducan exclusivamente sus padres, se mantendrán en el medievo”.

Villalobos defendió prohibición de pedir votos con religión

La posición de José Miguel Villalobos también incluyó su defensa del Estado laico y el rol del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Dos días después de que el órgano electoral prohibiera a sacerdotes y pastores pedir el voto desde púlpitos y templos, Villalobos respaldó públicamente la medida y sostuvo que aprovechar la fe para inducir el voto está prohibido por la Constitución . Añadió que quienes cuestionaban la resolución del TSE “deben primero aprender a leer”.

En publicaciones en Facebook de 2017, Villalobos cuestionó a la Iglesia Católica, por promover una marcha que promovía principios conservadores. (La Nación/Facebook José Miguel Villalobos/La Nación)

“Es prohibido realizar en Costa Rica propaganda política invocando motivos religiosos o aprovecharse de las creencias religiosas de las personas. Se estima que la vulnerabilidad que se genera en la creencia en un Dios, cualquiera el que fuere, coloca a la persona en una situación de debilidad frente a quienes se aprovechen de ello para influir en su libre decisión electoral”, indicó.

Choques con el conservadurismo religioso

José Miguel Villalobos también es el abogado personal del presidente Rodrigo Chaves. (Albert Marín/Albert Marín)

Las críticas al conservadurismo religioso no se limitaron a los procesos electorales. En diciembre del 2017, tras la Marcha por la Vida y la Familia convocada por la Iglesia Católica, Villalobos afirmó que se trataba de una manifestación de sectores que pretendían “tranquilizar sus conciencias”, y advirtió que una cosa es el derecho a opinar y otra “pretender un modelo religioso en una sociedad laica”.

Hace una década, Villalobos defendía las posturas de izquierda y lanzó un fuerte ataque contra el entonces diputado evangélico Gonzálo Ramírez, con quien comparte fórmula legislativa con el PPSO. (La Nación/Facebook José Miguel Villalobos/La Nación)

En ese mismo periodo, defendió posiciones contrarias al ideario de los grupos religiosos conservadores en temas como el aborto terapéutico, la fecundación in vitro y la educación sexual. En una de esas publicaciones sostuvo que “querer que las leyes reflejen una religión es una sandez” y calificó de “teocracia medieval” el discurso de los sectores que se oponían a las guías de educación sexual del Ministerio de Educación Pública.

El abogado del presidente Rodrigo Chaves defendió las guías sexuales y calificó de "intolerancia" la postura de los grupos conservadores, que exigían la eliminación de estos instrumentos educativos. (La Nación/Facebook José Miguel Villalobos/La Nación)

Cuestionamiento por clientes

La postulación de Villalobos también ha sido cuestionada por las agrupaciones rivales. Ariel Robles, candidato presidencial del FA, llamó al penalista “defensor de narcos”.

José Miguel Villalobos acuerpó la instrucción que giró el TSE, en la campaña electoral de 2018, para que las iglesias Católica y evangélicas se mantuvieran al marge del proceso comicial. (La Nación/Facebook José Miguel Villalobos/La Nación)

“En nuestro caso, en el Frente Amplio, hemos denunciado con valentía que hay un gobierno con posibles vínculos con el narcotráfico. En el partido de gobierno, la candidata oficialista tiene en el primer lugar por Alajuela a un abogado defensor de lavadores de dinero y defensor de narcos. ¿Usted concuerda conmigo en que estamos en riesgo de un narco-Estado?“, le preguntó Robles a su rival Douglas Caamaño, de Alianza Costa Rica Primero, durante el cuarto debate presidencial del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Por su parte, Jose Aguilar Berrocal, candidato presidencial de Avanza, afirmó en una entrevista de Malas Compañías, de Teletica Radio, que Villalobos quiere liberar delincuentes.

“Piensen, que nosotros estamos ofreciendo ir a capturar y a encerrar a estos delincuentes, a estos narcotraficantes. ¿Qué es lo que están llevando con estas propuestas de diputados?, por ejemplo, este el señor este de Alajuela, que lo que quiere es liberarlos“, mencionó.

Villalobos figura como abogado defensor de siete imputados del Caso Fénix, el que sería el mayor caso de lavado de dinero en la historia de Costa Rica. Uno de sus clientes es José Giovanni Segura Angulo, alias Narizón. Él es el principal acusado.

Las críticas de los candidatos presidenciales son similares a las que el propio presidente Rodrigo Chaves ha dirigido en los últimos tres años contra la diputada independiente Gloria Navas, con quien Villalobos comparte una amplia trayectoria como abogada defensora en materia penal.

La Nación remitió una serie de consultas a José Miguel Villalobos sobre los señalamientos y aparentes contradicciones; sin embargo, el abogado indicó que no atendería preguntas del medio y también declinó conceder una entrevista.