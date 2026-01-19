Política

José Aguilar Berrocal: un candidato a diputado de Laura Fernández ‘quiere liberar’ delincuentes

Aspirante presidencial de Avanza advierte sobre los clientes que tiene José Miguel Villalobos, abogado y candidato a diputado de Pueblo Soberano

Por Yucsiany Salazar
José Aguilar Berrocal lanzó críticas contra la papeleta legislativa de Laura Fernández y señaló al aspirante por Alajuela, José Miguel Villalobos.
(Archivo LN/Archivo LN)







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

