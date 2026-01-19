José Aguilar Berrocal: un candidato a diputado de Laura Fernández ‘quiere liberar’ delincuentes

El candidato presidencial del Partido Avanza, José Aguilar Berrocal, arremetió contra la nómina de candidatos a diputado de la aspirante oficialista Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO). Dirigió sus críticas especialmente hacia el primer lugar de la papeleta por Alajuela, el abogado José Miguel Villalobos, al afirmar que quiere liberar delincuentes.

Aguilar dio las declaraciones tras una entrevista concedida este lunes 19 de enero en el programa Malas Compañías, de Teletica Radio. En ese espacio, el aspirante denunció que colaboradores y eventuales financistas de su campaña han recibido amenazas del gobierno de Rodrigo Chaves, con advertencias de cierres de negocios y otras repercusiones personales si apoyan a la agrupación.

Luego de la entrevista, el aspirante de Avanza difundió un video de campaña en el que aseguró que las amenazas existen y, a la vez, cuestionó las papeletas del oficialismo haciendo énfasis en el caso de Alajuela, donde el abogado de Rodrigo Chaves es el principal candidato del Pueblo Soberano.

“Piensen, que nosotros estamos ofreciendo ir a capturar y a encerrar a estos delincuentes, a estos narcotraficantes. ¿Qué es lo que están llevando con estas propuestas de diputados?, por ejemplo, este el señor este de Alajuela, que lo que quiere es liberarlos“, mencionó.

Previamente, en Malas Compañías, el aspirante había instado a la gente a revisar la lista de candidatos a diputado del partido de gobierno. “Revisen el currículum del señor que va por Alajuela”, dijo.

Villalobos a Aguilar: No le daré un segundo a su escuálida campaña

La Nación consultó al candidato a diputado para conocer su postura sobre los señalamientos, a lo que respondió: “A José Aguilar no le voy a dar ni siquiera un segundo de gloria que necesita para su escuálida campaña”.

Es abogado de ‘Narizón’ y fue defensor en Caso La Trocha

José Miguel Villalobos es abogado, por ejemplo, de José Giovanni Segura Angulo, alias Narizón, quien está acusado en el que sería el mayor caso de lavado de dinero en la historia de Costa Rica.

Narizon fue detenido el 12 de abril de 2022 en Chiriquí, Panamá, país en el que al parecer intentaba evadir la justicia. Segura es el principal acusado en el Caso Fénix. En este expediente, se juzga una presunta red para legitimar dinero del narcotráfico en Pérez Zeledón, mediante una hacienda ganadera, una venta de llantas, lubricentros, verdulerías, bares y restaurantes.

Otro caso en el que José Miguel Villalobos figuró como abogado es el de la Trocha, en el que se juzgan presuntas irregularidades en la construcción de la vía fronteriza. Villalobos fue separado del proceso en abril de 2025, tras ausentarse de una audiencia.

José Aguilar no es el primer candidato que cuestiona la candidatura de José Miguel Villalobos. También lo había hecho Ariel Robles, del Frente Amplio, el 12 de enero, en el debate del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Ese día, Robles dijo: “En el partido de gobierno, la candidata oficialista tiene en el primer lugar por Alajuelaa un abogado defensor de lavadores de dinero y defensor de narcos“.

‘Régimen de terror’

El candidato de Avanza sostuvo que, de cara a las elecciones, hay que dedicir si el país permitirá la instauración de un “régimen de terror”.

“Este es el momento de pararnos en seco y pelear por el país en el que van a vivir nuestros hijos. ¿Vamos a dejar que vivan con miedo, que estén de rodillas, que estén este tipo de amenazas y de maleantes queriendo imponernos un régimen de terror o vamos a querer ser un país libre en donde la gente decente y en donde la gente buena y en donde la gente honrada puede hacer una vida en paz, tranquila, según lo que su libertad le indique?”, cuestionó.

Aguilar detalló que las amenazas que han recibido sus colaboradores aluden a posibles afectaciones en materia tributaria, con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como obstáculos para el desarrollo de proyectos y la operación de empresas vinculadas a sus allegados.