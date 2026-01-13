Política

Ariel Robles en debate del TSE: Hay riesgo de un narco-Estado, Laura Fernández tiene un defensor de narcos como candidato en Alajuela

Aspirante del Frente Amplio señaló a José Miguel Villalobos, candidato a diputado en el primer lugar alajuelense, por su trabajo como abogado de personas acusadas de crimen organizado

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Cuarto debate con candidatos presidenciales en el TSE
El candidato del FA, Ariel Robles, cuestionó que José Miguel Villalobos sea defensor de lavadores de dinero y personas acusadas de narco. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Debate presidencialDebate TSETSE
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.