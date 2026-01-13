Ariel Robles en debate del TSE: Hay riesgo de un narco-Estado, Laura Fernández tiene un defensor de narcos como candidato en Alajuela

El candidato del FA, Ariel Robles, cuestionó que José Miguel Villalobos sea defensor de lavadores de dinero y personas acusadas de narco.

Ariel Robles, candidato presidencial del Frente Amplio (FA), señaló este lunes a la campaña de Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), por lo que considera el riesgo de un narco-Estado en Costa Rica. Cuestionó que el chavismo tenga como candidato a diputado al abogado José Miguel Villalobos, a pesar de que es “defensor de narcos”, según dijo.

Ariel Robles en debate del TSE: Estamos en riesgo de un narcoestado

“En nuestro caso, en el Frente Amplio, hemos denunciado con valentía que hay un gobierno con posibles vínculos con el narcotráfico. En el partido de gobierno, la candidata oficialista tiene en el primer lugar por Alajuela a un abogado defensor de lavadores de dinero y defensor de narcos. ¿Usted concuerda conmigo en que estamos en riesgo de un narco-Estado?“, le preguntó Ariel Robles a su rival Douglas Caamaño, de Alianza Costa Rica Primero, durante el cuarto debate presidencial del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

El diputado estaba haciendo referencia a José Miguel Villalobos, abogado de Rodrigo Chaves y candidato a diputado en el primer lugar de la papeleta del PPSO por Alajuela.

José Miguel Villalobos, candidato a diputado de Pueblo Soberano. Foto: (La Nación/Campaña de Laura Fernández)

Villalobos es, actualmente, abogado de José Giovanni Segura Angulo, alias Narizón, quien fue detenido el 12 de abril del 2022 en Chiriquí, Panamá, país en el que al parecer intentaba evadir la justicia. Él es el principal acusado en el Caso Fénix, el que sería el mayor caso de lavado de dinero en la historia de Costa Rica.

La Fiscalía pidió 20 años de prisión para Narizón al acusarlo de liderar un grupo que utilizaba empresas y propiedades en Pérez Zeledón para blanquear capitales. La hipótesis es que el grupo usaba una hacienda ganadera, una venta de llantas, lubricentros, verdulerías, bares y restaurantes para legitimar dinero del narco.

La pesquisa empezó en el 2019, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) recibió una alerta sobre actividades financieras sospechosas en Pérez Zeledón.

En el debate, en respuesta al frenteamplista, Douglas Caamaño alegó que existe un narco-Estado desde hace tres años, “desde el momento en que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y el Banco Central dejaron de supervisar los dineros que están entrando en la banca pública”.

El candidato de Costa Rica Primero le dio la razón a Ariel Robles y dijo que en el país, por los últimos tres años, se ha estado lavando el dinero al narco.

El frenteamplista cuestionó la forma en que el gobierno de Rodrigo Chaves ha trabajado el combate a la criminalidad organizada en el país.