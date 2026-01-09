Sucesos

Caso Fénix: Fiscalía pide 20 años de cárcel para Narizón, cabecilla en el caso más grande de lavado en Costa Rica

Para otros 19 acusados solicita penas de hasta 18 años en prisión.

Por Christian Montero
Alias Narizón, presunto cabecilla en el caso Fénix, fue capturado en Panamá junto a dos personas, dos meses después de los allanamientos del OIJ, en el 2022. (Cortesía de Colosal Informa)







