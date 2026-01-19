José Aguilar Berrocal denuncia amenazas del gobierno de Rodrigo Chaves contra colaboradores y financistas de campaña

José Aguilar Berrocal, aspirante presidencial del partido Avanza, aseguró en una entrevista a Teletica Radio que personas interesadas en financiar su campaña habrían recibido amenazas del gobierno de Rodrigo Chaves.

José Aguilar Berrocal, candidato presidencial del partido Avanza, denunció que el gobierno de Rodrigo Chaves amenaza a colaboradores y posibles financistas de su campaña con cierres de negocios y otras repercusiones personales si apoyan a su agrupación política.

Jose Aguilar asegura que personas que lo apoyan han recibido amenazas del actual gobierno

Aguilar se pronunció al respecto este lunes 19 de enero en el programa Malas Compañías, de Teletica Radio, cuando los periodistas Ignacio Santos y Armando González le preguntaron quiénes integran sus equipos de formulación de políticas públicas.

“Tengo que decir y esto lo digo en el mismo espíritu de la democracia: las personas que se han acercado han sido llamadas con amenazas para disuadirlos a participar y apoyarnos diciendo que les van a cerrar los negocios, que van a tener repercusiones personales, incluso a personas que habían estado anuentes a apoyarnos comprando bonos; los han llamado personalmente y los han amenazado", comentó el aspirante a la Presidencia.

Al ser consultado sobre el origen de estas presiones, Aguilar fue enfático en señalar al Poder Ejecutivo: “Yo no tengo dudas de que vienen del actual gobierno en el poder”, manifestó.

Según el candidato de Avanza, esta situación debe alertar a los costarricenses de cara a las elecciones nacionales. En esa línea, instó a los ciudadanos a revisar las listas de candidatos a diputados de la campaña de la oficialista Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), mencionando al primer lugar por Alajuela, José Miguel Villalobos, debido a su trayectoria profesional como abogado de personas acusadas de crimen organizado.

“¿Queremos ese tipo de líderes en la Asamblea Legislativa en el primer poder de la República? ¿Queremos estar con este tipo de amenazas que les estoy diciendo? Porque lo hemos vivido, y yo doy fe de que esto está pasando, o ¿queremos un país seguro, respetuoso y sano? Hay que tomar esa decisión", finalizó el candidato por el partido Avanza.

El candidato no precisó las fechas exactas en que se habrían producido las llamadas con amenazas.

La semana pasada, el 13 de enero, Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), también afirmó que no divulgaría los nombres de las personas que podrían integrar su eventual gabinete, por temor a represalias en contra de ellos y de sus familiares.

“Vamos a ir soltando algunos nombres en las próximas semanas. (...) Lo cierto es que también vivimos en una época un poco turbulenta, un poco turbia, lamentablemente, en donde mucha gente prefiere no exponerse, no exponer su nombre por temor a represalias personales o a miembros de su familia”, afirmó Hidalgo.

“Es muy lamentable, pero eso está ocurriendo. (...) Hay mucha gente que ha participado en este plan de gobierno que me ha pedido, por temor a represalias personales y su familiares, que por favor no utilicemos su nombre todavía”, agregó.