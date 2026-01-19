Política

José Aguilar Berrocal denuncia amenazas del gobierno de Rodrigo Chaves contra colaboradores y financistas de campaña

El candidato de Avanza también hizo una advertencia sobre el principal candidato a diputado de Laura Fernández en la provincia de Alajuela

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
candidato Sr Jose Aguilar Berrocal, Partido Avanza
José Aguilar Berrocal, aspirante presidencial del partido Avanza, aseguró en una entrevista a Teletica Radio que personas interesadas en financiar su campaña habrían recibido amenazas del gobierno de Rodrigo Chaves. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
José Aguilar BerrocalRodrigo ChavesElecciones 2026Amenazas
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.