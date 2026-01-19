Presidencia insta a José Aguilar Berrocal a presentar pruebas sobre amenazas de gobierno a colaboradores o financistas de campaña

La Presidencia de la República se pronunció respecto a la denuncia realizada por el candidato presidencial del partido Avanza, José Aguilar Berrocal, quien afirmó que el gobierno amenaza a colaboradores y posibles financistas de su campaña con cierres de negocios y otras repercusiones personales si apoyan a su agrupación política.

“Preocupa que un aspirante presidencial desconozca principios básicos sobre el funcionamiento del Estado costarricense”, indica el comunicado de prensa.

“El Poder Ejecutivo no tiene la potestad de cerrar negocios por ‘capricho’ ni de forma arbritaria. Si el candidato tiene pruebas, que las presente. Si no, que deje de mentir”, agregó.

Aguilar se pronunció al respecto este lunes 19 de enero en el programa Malas Compañías, de Teletica Radio, cuando los periodistas Ignacio Santos y Armando González le preguntaron quiénes integran sus equipos de formulación de políticas públicas.

Jose Aguilar asegura que personas que lo apoyan han recibido amenazas del actual gobierno

“Tengo que decir y esto lo digo en el mismo espíritu de la democracia: las personas que se han acercado han sido llamadas con amenazas para disuadirlos a participar y apoyarnos diciendo que les van a cerrar los negocios, que van a tener repercusiones personales, incluso a personas que habían estado anuentes a apoyarnos comprando bonos; los han llamado personalmente y los han amenazado", comentó el aspirante a la Presidencia.

Al ser consultado sobre el origen de estas presiones, Aguilar fue enfático en señalar al Poder Ejecutivo: “Yo no tengo dudas de que vienen del actual gobierno en el poder”, manifestó.