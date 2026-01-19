Debate presidencial de ¡OPA!: José Aguilar Berrocal habla sobre su posición sobre las vacunas

José Aguilar Berrocal, candidato del partido Avanza, llegó con su esposa, Johanna Bukele, al debate del canal ¡OPA! Ahí habló sobre su posición sobre las vacunas. Foto:

José Aguilar Berrocal, candidato del partido Avanza, amplió su pensamiento sobre las vacunas la noche de este domingo, luego de su participación en el debate del canal ¡OPA!

Aguilar subrayó que no se considera antivacunas. “No soy antivacunas. Todas las vacunas que ya estén aprobadas, que estén aprobadas por la FDA (Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, por sus cifras en inglés), todo bien con eso.

”Nosotros lo que decimos en Avanza es que tiene que haber el proceso científico, reposado, con la cantidad de tiempo que implica y las pruebas correctas y una vez que se haya hecho ese proceso, todo bien, vamos para adelante”, aseveró.

Estas declaraciones las dio después de un intercambio durante el debate con Juan Carlos Hidalgo Bogantes, candidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Durante su intervención, el socialcristiano recordó que tanto en Europa como en Estados Unidos ha crecido un movimiento que cuestiona la seguridad de las vacunas, lo que ha aumentado, entre otras cosas, los casos de sarampión, una enfermedad eliminada en varios países, y que ha hecho una reaparición.

“Si algo ha hecho bien Costa Rica es vacunar. Y usted dijo que hay que hacer un debate más abierto sobre las vacunas”, recalcó.

Todas las vacunas en Costa Rica han pasado ese proceso científico

En este momento, Costa Rica tiene un esquema básico de vacunación aprobado y avalado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) que se encarga de validar que todas las vacunas que ingresen al país cuenten con un proceso riguroso.

El esquema incluye 21 vacunas, que se distribuyen según varios grupos poblacionales.

La única excepción en la que no había aceptación total se dio durante la pandemia de la covid-19, cuando, debido a la emergencia se dieron autorizaciones de uso de emergencia para este biológico, luego de haber pasado un ensayo clínico más corto que el tradicional.

Sin embargo, esta vacuna ya pasó por el proceso necesario y cuenta con aprobación total de la FDA. Procesos legales y administrativos más rápidos y una mayor tecnología permitieron una aprobación más corta.

El esquema de vacunación nacional

Este programa está diseñado para que durante los primeros 15 meses de vida los bebés sean vacunados contra tuberculosis (vacuna BCG), hepatitis B y rotavirus. Además, reciben la vacuna pentavalente que los protege de Polio, Haemophilus Influenzae tipo B, Difteria, Tétanos y Tosferina (vacuna pentavalente).

Asimismo, reciben inoculaciones contra 13 tipos de neumococo (neumococo 13), y contra la influenza. Y la primera dosis contra sarampión, rubeola y paperas.

A los cuatro años, además de los refuerzos necesarios, se les protege contra Polio, Pertussis Acelular, Difteria y Tétanos (vacuna tetravalente).

A los diez años se recibe la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) y la primera dosis contra el tétanos y difteria (que se debe tomar cada 10 años).

Los adultos reciben una dosis anual contra la covid-19, los grupos de riesgo una anual contra la influenza, y cada diez años contra la difteria. Las poblaciones de riesgo también reciben dosis contra el nemococo.

Los adultos mayores tienen en su dosis anual contra influenza y covid-19, además de una dosis una única vez contra 23 tipos de neumococo.

Las embarazadas deben recibir una vacuna contra el virus sincitial respiratorio (VSR) para protegerse a sí mismas y a sus bebés y otra contra tétanos y difteria.

Finalmente, hay un esquema especial para viajeros que reciben una única dosis contra la fiebre amarilla. En este momento es solo para quienes viajarán a Colombia y en febrero se extenderá a otros 43 países de Suramérica y África.