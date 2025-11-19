El País

América pierde estatus de libre de sarampión: ¿qué significa? ¿Cómo afecta a Costa Rica?

Organización Panamericana de la Salud comunicó que brotes en Canadá llevaron a esta situación y dio recomendaciones

Por Irene Rodríguez
El sarampión se caracteriza por la aparición de brotes en la piel. Brotes en Canadá hizo que perdiera el estatus de eliminación y con eso todo el territorio de América. (Shutterstock)







SarampiónOrganización Panamericana de la SaludVacunaciónCanadá
Irene Rodríguez

