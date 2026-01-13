El candidato del PUSC, Juan Carlos Hidalgo, evita dar nombres de su eventual gabinete por temor a represalias contra sus familias y vínculos con el Estado. Fotografía: Lilly Arce.

Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), afirmó este martes que no divulgará los nombres de las personas que podrían integrar su eventual gabinete, por temor a represalias en contra de ellos y de sus familiares.

Consultado por La Nación sobre posibles jerarcas para las carteras de Seguridad y Economía, el aspirante rojiazul indicó que existen equipos ya conformados, los cuales trabajan desde hace dos años en la elaboración del plan de gobierno.

No obstante, aseguró que mantendrá en reserva esas identidades, pues, según explicó, se trata de profesionales que “no pueden salir públicamente” debido a compromisos laborales y al riesgo de represalias.

“Vamos a ir soltando algunos nombres en las próximas semanas. (...) Lo cierto es que también vivimos en una época un poco turbulenta, un poco turbia, lamentablemente, en donde mucha gente prefiere no exponerse, no exponer su nombre por temor a represalias personales o a miembros de su familia”, afirmó Hidalgo.

“Es muy lamentable, pero eso está ocurriendo. (...) Hay mucha gente que ha participado en este plan de gobierno que me ha pedido, por temor a represalias personales y su familiares, que por favor no utilicemos su nombre todavía ”, agregó.

Juan Carlos Hidalgo no revelará nombres de posibles ministros por temor a represalias a ellos y a sus familiares

El aspirante presidencial descartó haber recibido amenazas de manera personal.

Asimismo, Hidalgo señaló que no existen denuncias formales ante las autoridades, pues la decisión de no divulgar los nombres responde a una “medida precautoria”, relacionada con los vínculos familiares de estos eventuales jerarcas con personas del sector público o con empresas que mantienen algún tipo de relación con el Estado.