Juan Carlos Hidalgo explica tres razones por las que no firmó compromiso de defensa de la CCSS. Esta es su propuesta

El Candidato Juan Carlos Hidalgo presentó su propuesta para fortalecer la CCSS y explicó por qué no firmó, como sí hicieron seis candidatos, el compromiso de defender la institución.

Juan Carlos Hidalgo, candidato a la presidencia por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), afirmó estar comprometido con la defensa, fortalecimiento y modernización de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Tras su aseveración, se le consultó por qué no firmó el compromiso para defender la institución, acción que sí realizaron seis candidatos. El aspirante presidencial explicó sus razones.

El documento fue presentado por los colectivos Mujeres por Costa Rica, La Red por Costa Rica y La Caja es Nuestra, agrupaciones que invitaron a los aspirantes presidenciales a asumir compromisos “claros y de largo plazo” para proteger el sistema público de salud y la seguridad social. Hidalgo asegura que no lo firmó por tres motivos.

“Primero, la carta insiste en excluir a la CCSS de la regla fiscal. Se les hizo ver a los promotores que esa redacción era innecesaria, ya que la Caja se encuentra fuera de la regla fiscal, pero aun así decidieron mantenerla”, comentó el candidato socialcristiano.

Hidalgo agregó que él no firmará ningún compromiso que debilite la regla fiscal.

El segundo motivo que dio es que el texto del documento propone una reforma legal para que la presidencia Ejecutiva sea nombrada por la Junta Directiva de la Caja y no por el presidente de la República, para él, esto introduce “un incentivo peligroso”, porque, considera, politiza la institución y “abre la puerta a una lógica de reparto de poder, en lugar de fortalecer la gobernanza técnica y la rendición de cuentas”.

En tercer lugar, Hidalgo rechazó firmar el compromiso porque dice que el documento no presenta ninguna idea concreta para resolver los problemas del sistema de salud, citó que no hay propuestas para reducir las listas de espera, ni formar más especialistas, entre otros.

El compromiso fue firmado por seis de los 20 candidatos presidenciales: Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN); Ana Virginia Calzada, del Partido Centro Democrático y Social (PCDS); Ariel Robles, del Frente Amplio; Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Claudio Alpízar, del Partido Esperanza Nacional (PEN); y Fernando Zamora, del Partido Nueva Generación (PNG).

La propuesta de Juan Carlos Hidalgo para fortalecer la CCSS

En un comunicado de prensa difundido este domingo 11 de enero, el candidato prometió que en un eventual gobierno su primera gran prioridad será reducir las listas de espera. Según dijo, en Costa Rica todos los días mueren, en promedio, ocho personas que aguardan una cirugía o tratamiento especializado.

“Eso es inaceptable. No hablamos de cifras, sino de personas, sus familias, de vidas que pudieron salvarse (...)”, aseguró y dijo que trabajaría para que las personas sean atendidas con celeridad.

La información detalla que para lograr esta aspiración, Hidalgo implementaría jornadas extraordinarias de atención, la contratación de más médicos especialistas y el fortalecimiento del apoyo de cooperativas, así como otras organizaciones, para ampliar la cobertura de los ebáis.

Su propuesta contempla “garantizar la sostenibilidad de los regímenes de pensiones”. Esto, dice, lo haría abordando la informalidad laboral.

“(...) Para lograrlo, debemos reducir los impuestos al salario, que hoy son excesivos, y así incentivar el empleo formal. Esto permitirá que más personas estén protegidas y que a la vez la Caja reciba más recursos de forma sostenible”, detalló Hidalgo.

Juan Carlos Hidalgo afirmó que dentro de “su visión socialcristiana”, la Caja debe ser pública, solidaria, así como moderna y eficiente.