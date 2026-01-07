Campaña de Juan Carlos Hidalgo asigna rol a exministro del gobierno de Laura Chinchilla

El exministro Francisco Chacón se integra al equipo estratégico de Juan Carlos Hidalgo (PUSC) de cara a las elecciones del 1.° de febrero.

Francisco Chacón, exministro de Comunicación de Laura Chinchilla, asumirá en las próximas semanas funciones dentro del equipo de campaña del aspirante presidencial Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Chacón anunció este martes su adhesión inicial a la candidatura de Hidalgo mediante un video divulgado por el comando de campaña rojiazul. Sin embargo, en ese momento no precisó si tendría un cargo específico dentro de la estructura política, de cara a las elecciones del 1.° de febrero.

Este miércoles, el también exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN) participó en el programa radial Nuestra Voz, de la periodista Amelia Rueda, en representación de Hidalgo, junto con delegados de otras agrupaciones políticas.

Ante consultas de La Nación, el equipo de prensa del candidato confirmó que Chacón es una persona “muy cercana” y de confianza para Hidalgo, por lo que asumirá un rol dentro del equipo de campaña, particularmente en el área de estrategia.

Asimismo, Chacón confirmó a este diario que representará al partido en diversas actividades y brindará apoyo en otras tareas que se le asignen, como el acompañamiento a Hidalgo en los próximos debates presidenciales. Descartó que hubiesen funciones específicas que fueran previamente pactadas con el candidato.

“Don Juan Carlos me ha pedido que los apoye en la definición de la estrategia de campaña de aquí el cierre. No se trata de funciones específicas acordadas previamente, sino en colaborar en temas específicos en que la Campaña me requiera, como es el caso de la coordinación y preparación para los debates”, señaló el exministro.

“Espero poder ayudarlo todo lo necesario hasta lograr el objetivo que queremos”, agregó.

Adhesión al PUSC

En el video divulgado por la campaña rojiazul, Chacón indicó que, pese a su afinidad histórica con Liberación Nacional, decidió respaldar a Hidalgo en esta campaña al considerarlo una persona “muy preparada”, con “el mejor equipo” y las “mejores propuestas”.

El exdiputado afirmó que ha sostenido múltiples conversaciones con Hidalgo en los últimos años y lo describió como alguien “comprometido” con las transformaciones que, a su criterio, el país requiere. En ese contexto, sostuvo que su apoyo al aspirante socialcristiano no obedece a “lealtades partidarias”, sino a la “convicción” de que Costa Rica necesita reformas profundas, liderazgo democrático y responsabilidad en el ejercicio de la política.

Asimismo, destacó el respeto de Hidalgo por la separación de poderes, el Estado de derecho, la Asamblea Legislativa, la oposición política y una prensa independiente, principios que —según afirmó— resultan “no negociables” en el contexto actual. También subrayó la propuesta de promover cambios de fondo en instituciones clave.

Chacón fue vocero de la administración de Laura Chinchilla y era considerado una de sus figuras de mayor cercanía, hasta la salida de la exmandataria del gobierno, en mayo de 2013.