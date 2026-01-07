Política

Campaña de Juan Carlos Hidalgo asigna rol a exministro del gobierno de Laura Chinchilla

El exministro Francisco Chacón se integra al equipo estratégico de Juan Carlos Hidalgo (PUSC) de cara a las elecciones del 1.° de febrero

Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen, Francisco Chacón (izquierda) y Juan Carlos Hidalgo (derecha)
El exministro Francisco Chacón se integra al equipo estratégico de Juan Carlos Hidalgo (PUSC) de cara a las elecciones del 1.° de febrero. (Archivo LN/Archivo LN)







Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.