Francisco Chacón, exministro de Laura Chinchilla anuncia adhesión a candidatura de Juan Carlos Hidalgo

Francisco Chacón fue ministro de Comunicación de Laura Chinchilla y su mano derecha, hasta su renuncia.

Francisco Chacón, exministro de Comunicación de Laura Chinchilla, anunció este martes su adhesión a la candidatura presidencial de Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

El también exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN) señaló que si bien lleva toda una vida siendo verdiblanco, decidió apoyar a Hidalgo para las votaciones del próximo 1.° de febrero.

En un video compartido por el comando de campaña rojiazul, Chacón calificó a Hidalgo como una persona “muy preparada” y afirmó que el candidato socialcristiano cuenta con “el mejor equipo” y las “mejores propuestas”.

“Yo he conversado con él en múltiples ocasiones, durante los últimos años, y es una persona que está comprometida con las grandes transformaciones que el país necesita, y por eso estoy seguro que con él tendremos un presidente que puede garantizarnos el cambio con resultados”, agregó.

El exjerarca alegó que su apoyo a aspirante del PUSC no responde a “lealtades partidarias”, sino a la “convicción”, de que el país requiere reformas profundas, liderazgo democrático y responsabilidad en la forma de hacer políticas.

Coincidencias

El exministro liberacionista destacó el respeto de Hidalgo a la separación de poderes, el Estado de Derecho, la Asamblea Legislativa, la oposición política y una prensa independiente, valores que —afirmó— resultan “no negociables” en el contexto actual.

También resaltó la propuesta de impulsar reformas profundas en instituciones clave como el Poder Judicial, la Contraloría General de la República (CGR), el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (Mopt), el sector energético, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el sistema educativo, con el fin de mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos.

Entre otros aspectos, subrayó el compromiso del candidato socialcristiano con la universalización del cuido familiar para niños, adultos mayores y personas con discapacidad, así como su apuesta por fortalecer la inversión extranjera directa, defender el régimen de zonas francas y consolidar sectores como el de dispositivos médicos.

Finalmente, Chacón mencionó la coincidencia con Hidalgo en materia de disciplina fiscal, fortalecimiento del sector privado, reducción de cargas sociales para fomentar el empleo formal, apoyo a los emprendedores y una moratoria a la “excesiva proliferación de regulaciones”.

Mano derecha de Chinchilla

Chacón no solamente era el vocero de la administración de Laura Chinchilla, también era considerado su mano derecha; el exjerarca dejó la administración en mayo de 2013. Renunció al cargo tras afirmar que fue engañado por el empresario colombiano Gabriel Morales, un supuesto colaborador del gobierno, que facilitó el avión en que la presidenta efectuó un viajó a Perú.

La polémica tomó vuelo cuando trascendió que Morales había sido investigado años atrás en su país por supuestos nexos con el narco. La mandataria se desplazó al país suramericano para asistir a la boda del hijo del segundo vicepresidente Luis Liberman y para visitar al presidente peruano Ollanta Humala.

El caso tuvo un alto costo político: Chinchilla aceptó al renuncia de Chacón y del entonces jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Mauricio Boraschi, encargado de la seguridad de la presidenta de la República. También se abrieron investigaciones en la Fiscalía, Asamblea Legislativa y en la Procuraduría de la Ética.