‘El presidente es muy persuasivo’, dice Nogui Acosta sobre posible renuncia para lanzarse a diputado

Nogui Acosta, ministro de Hacienda, no descartó este lunes renunciar al cargo para postularse a diputado. Adujo que el presidente Rodrigo Chaves es muy persuasivo.

Este jueves 31 de julio, expira el plazo para que dimitan los ministros y presidentes ejecutivos interesados en llegar a la Asamblea Legislativa.

“Creo que esa es una decisión que no he tomado aún”, dijo primero Acosta al ser consultado en una conferencia de prensa de Hacienda. “Desde el punto de vista práctico, aquí hay muchas cosas que terminar y me parece que hay un reto importante”, agregó.

No obstante, luego dijo: “Pero en este proceso uno entiende que la propuesta del señor presidente es un proyecto de más largo plazo y hay que colaborar en esa visión de país que compartimos...Tengo que pensarlo más”.

Un periodista le preguntó qué había cambiado, en vista de que la semana pasada prácticamente había descartado la posibilidad de renunciar para presentarse en una papeleta de diputados.

Entonces, Nogui Acosta contestó: “Creo que hay algo que es bien claro: el presidente es una persona bastante persuasiva y entonces ha sido un proceso de conversaciones”.

“De aquí al 31 de julio hay cosas que pueden pasar, hay que seguir en estas conversaciones”, añadió, aunque dejó claro que su objetivo era terminar el periodo en el Ministerio de Hacienda.

La semana pasada, la diputada Pilar Cisneros, vocera del chavismo, anunció que varios ministros y jerarcas de instituciones renunciarán para postularse a diputados por el Partido Pueblo Soberano (PPSD).

LEA MÁS: Varios ministros renunciarán para postularse a diputados, confirma Pilar Cisneros

Este lunes, inscribió su candidatura presidencial en el PPSO la exministra de la Presidencia, Laura Fernández.

LEA MÁS: Laura Fernández anuncia a sus candidatos a las vicepresidencias