Chavismo propone a exdelegada de Figueres como primer lugar en papeleta diputadil por Cartago

Pueblo Soberano designó a Cindy Blanco González, exdelegada del excandidato presidencial del PLN, José María Figueres, como candidata a diputada por Cartago. Foto:

El partido chavista Pueblo Soberano (PPSO) designó este domingo a Cindy Blanco González, exdelegada del excandidato presidencial liberacionista José María Figueres, como candidata a diputada, en el primer lugar de la papeleta por Cartago.

Blanco fue nombrada como delegada del distrito Oriente, en Cartago, por el Partido Liberación Nacional (PLN), el 15 de julio del 2021, de cara a las elecciones nacionales del 2022.

En aquella ocasión, Ricardo Sancho, presidente del PLN, anunció su nombramiento con este mensaje: “El día de hoy les presento a Cindy Blanco nuestra delegada en el distrito de Oriente, con mucho esfuerzo y entusiasmo seguiremos trabajando por el cantón central y la provincia de Cartago, por una renovación de la política cartaginesa y de la familia liberacionista”.

La Nación consultó a Blanco sobre los motivos de su incorporación al PPSO; sin embargo, a la hora de publicar este artículo no se obtuvo respuesta.

Este diario también consultó a Sancho sobre la salida de Blanco del PLN, pero dijo que prefería no pronunciarse hasta revisar la información enviada por el partido.

Elección a puertas cerradas

Este domingo, durante una sesión a puertas cerradas, sin acceso a medios de comunicación, la Asamblea Nacional del PPSO eligió a sus candidatos a diputado.

El exministro de Hacienda, Nogui Acosta, encabezará la papeleta por San José, mientras que el abogado del presidente Rodrigo Chaves, José Miguel Villalobos, liderará la de Alajuela.

Villalobos fue ministro de Justicia en un gobierno de la Unidad Social Cristiana (PUSC), en el 2002.

También fue seleccionado como candidato a diputado por San José, el exlegislador y expresidente del Congreso, Gonzalo Ramírez Zamora, quien alcanzó, en el 2017, la presidencia legislativa con el respaldo del PLN.

Ramírez ejerció como congresista durante el periodo 2014-2018 por el Partido Renovación Costarricense, agrupación que había liderado Justo Orozco, y compartió bancada con Abelino Esquivel. Para el periodo 2017-2018, obtuvo la presidencia legislativa con el apoyo de la bancada de Liberación Nacional, parte de la Unidad Social Cristiana y votos evangélicos.

En la papeleta por Cartago figura Yara Jiménez, secretaria del actual Consejo de Gobierno, quien ocupará el tercer lugar.

Asimismo, Marta Esquivel, exministra de Planificación y exjerarca de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); y Juan Manuel Quesada, expresidente del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), encabezarán la papeleta por Heredia.

De igual forma, Nayuribe Guadamuz, exministra de Cultura destituida por Chaves, ocupará el primer lugar por Guanacaste.