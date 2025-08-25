Política

Chavismo propone a exdelegada de Figueres como primer lugar en papeleta diputadil por Cartago

Cindy Blanco fue nombrada como delegada del distrito Oriente, en Cartago, por el Partido Liberación Nacional, en julio del 2021

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen Cindy Blanco
Pueblo Soberano designó a Cindy Blanco González, exdelegada del excandidato presidencial del PLN, José María Figueres, como candidata a diputada por Cartago. Foto: (PPSO/PPSO)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PPSOAsamblea NacionalLiberación Nacional
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.