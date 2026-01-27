Política

Marta Esquivel, candidata a diputada del PPSO, sale del país y falta a comparecencia por caso CCSS

Esquivel fue convocada a comparecer este martes en la comisión que investiga presuntas irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Por Yucsiany Salazar y Aarón Sequeira
Candidatos a diputados de Pueblo Soberano también suscribieron el compromiso.
La exjerarca de la CCSS alegó no haber sido notificada formalmente. Andrea Álvarez, presidenta de la comisión, confirmó que la convocarán nuevamente. (La Nación/Campaña de Laura Fernández)







