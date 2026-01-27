Marta Esquivel, candidata a diputada del PPSO, sale del país y falta a comparecencia por caso CCSS

La exjerarca de la CCSS alegó no haber sido notificada formalmente. Andrea Álvarez, presidenta de la comisión, confirmó que la convocarán nuevamente.

Marta Esquivel, exjerarca de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y actual candidata a diputada por el partido oficialista Pueblo Soberano (PPSO), no asistió este martes a la comparecencia programada en la Asamblea Legislativa tras haber salido del país.

Andrea Álvarez, diputada de Liberación Nacional y presidenta de la comisión que investiga presuntas irregularidades en la CCSS, confirmó la ausencia y señaló que Esquivel notificó su salida del territorio nacional a última hora. Ante esto, se procederá con una nueva convocatoria.

“Vamos a convocarla de nuevo. Lo más probable de hoy en quince días, pero aún no se le ha enviado el correo”, afirmó Álvarez.

Según versiones de testigos, la exjerarca habría sido vista en un vuelo con destino a Guatemala, junto a sus dos hijas.

Polémica por convocatoria y la negativa de Esquivel

Esquivel fue convocada desde el pasado 19 de enero bajo el expediente N.° 24.617. Sin embargo, la candidata —quien figura como imputada en el caso Barrenador por la adjudicación de Ebáis a cooperativas— emitió un comunicado rechazando haber recibido la notificación formal en su domicilio o correo personal.

“Por medio de la presente, informo a los medios de comunicación y a la ciudadanía que, ante publicaciones difundidas en redes sociales sobre una supuesta convocatoria para comparecer ante dos comisiones de la Asamblea Legislativa, declaro categóricamente que no he recibido notificación formal alguna —ni en mi domicilio, ni en mi correo personal—.

Comunicado emitido por Marta Esquivel, candidata a diputada del oficialismo y exjerarca de la CCSS. (Cortesía/Cortesía)

En dicho documento, la exfuncionaria señaló que el correo para notificaciones es lunesnegro23@gmail.com y afirmó que estará a disposición hasta el 4 de febrero, tres días después de las elecciones nacionales.

Por su parte, la legisladora subrayó que se intentó contactar a Esquivel desde el 19 de enero mediante el teléfono registrado en el Colegio de Abogados y el correo que ella misma brindó cuando se postuló para magistrada suplente.

“Nadie tenía por qué saber que el correo electrónico de su preferencia personal hoy día es: lunesnegro23@gmail.com”, recalcó.

Posible uso de la Fuerza Pública

Posteriormente, en un correo enviado a la Jefatura de Comisiones Legislativas, Marta Esquivel ahondó en su respuesta y justificó su ausencia.

“Buenas noches, estoy fuera del país, por eso indiqué en el comunicado que estaría a disposición hasta la próxima semana. Tengo muchísimo interés en exponer mi posición ante esa comisión, así como la denuncia que estaré presentando ante la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos)”.

Pese al aviso, la sesión se mantuvo este martes. Álvarez explicó que el correo de la candidata llegó a las 6:36 p. m. del lunes y que, aunque el reglamento permite el uso de la Fuerza Pública para hacer comparecer a los citados, prefiere no agotar esa vía todavía.

“Se le recuerda a la señora que, precisamente tratando de evitar tener que hacer uso de las facultades reglamentarias es que se le ha contactado en múltiples ocasiones, pero es ella quien NO ha querido responder los llamados respetuosos que se han hecho por parte del equipo técnico profesional de la Secretaría de Comisiones”, indica el escrito.

“El reglamento permite la Fuerza Pública, no obstante, no es una opción a la que yo quiero recurrir”, agregó a este medio.

Según la diputada, Esquivel suma actualmente 14 expedientes penales en su contra, además de la causa principal por el caso Barrenador.