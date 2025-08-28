Sucesos

Caso Barrenador: esto dijo CCSS tras allanamientos en dos de sus sedes

Allanamientos por caso Barrenador forman parte de investigación por la eliminación de 300 correos electrónicos y archivos electrónicos

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
La Caja, edificio central
Edificio central de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) donde este jueves se hicieron allanamientos por caso Barrenador. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Caso BarrenadorCCSS
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.