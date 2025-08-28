Caso Barrenador: esto dijo CCSS tras allanamientos en dos de sus sedes

Edificio central de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) donde este jueves se hicieron allanamientos por caso Barrenador. Foto: Rafael Pacheco Granados

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aseguró este jueves que colabora “de manera plena y transparente” con las autoridades judiciales en el marco de los allanamientos realizados en sus instalaciones por el caso Barrenador.

El caso Barrenador se trata de una investigación que indaga presuntas irregularidades en la contratación de cooperativas para administrar 138 Ebáis.

En un comunicado, la institución confirmó que las diligencias se llevan a cabo en el edificio Torre B y en las oficinas centrales, en San José.

Añadió que se ha facilitado toda la información y el apoyo necesarios a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) y al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Los allanamientos forman parte de la investigación por la eliminación de 300 correos electrónicos y archivos electrónicos durante los operativos realizados el 23 de setiembre de 2024, cuando fueron detenidos la expresidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel, y varios directivos.

La CCSS reiteró que mantendrá abierta su colaboración con el proceso judicial, mientras las autoridades continúan con el análisis de computadoras, teléfonos celulares, tablets y llaves USB decomisadas durante las diligencias.