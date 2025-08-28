Caso Barrenador: esto decomisó OIJ en allanamientos en cuatro viviendas y dos sedes de la CCSS

Detalle de la evidencia recabad en allanamientos por caso Barrenador este jueves 28 de agosto. Fotografía:

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que durante seis allanamientos realizados este jueves en el marco del caso Barrenador, se decomisaron distintos dispositivos útiles a la investigación.

Las diligencias buscan recabar pruebas en dispositivos electrónicos como parte de esta causa, pero sin previsión de realizar detenciones de personas.

Entre los objetos decomisados, figuran computadoras de escritorio y portátiles, teléfonos celulares, tablets y llaves tipo USB.

Las diligencias se efectuaron en cuatro viviendas y dos sedes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), incluida la del asesor de la Gerencia Médica, de apellido Herrera, y las casas de dos técnicos en Tecnologías de Información.

Según el OIJ, el material incautado será analizado como parte de la investigación que indaga la eliminación de 300 correos electrónicos y cuatro archivos electrónicos durante los operativos efectuados en setiembre de 2024.