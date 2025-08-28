Sucesos

Caso Barrenador: esto decomisó OIJ en allanamientos en cuatro viviendas y dos sedes de la CCSS

Diligencias en caso Barrenador abarcan cuatro viviendas y dos sedes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Detalle de la evidencia recabad en allanamientos por caso Barrenador este jueves 28 de agosto. Fotografía:
Detalle de la evidencia recabad en allanamientos por caso Barrenador este jueves 28 de agosto. Fotografía: (OIJ/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Caso BarrenadorCCSS
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.