Caso Barrenador: Fiscalía allana casas y oficinas de CCSS por borrado de 300 correos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que realiza este jueves seis allanamientos como parte de una investigación sobre la eliminación de pruebas electrónicas en el caso Barrenador, relacionado con la contratación de cooperativas de salud para administrar 138 Ebáis.

En conjunto con la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), los operativos incluyen cuatro casas de habitación y dos sedes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entre ellas la vivienda de un asesor de la Gerencia Médica de apellido Herrera, quien había advertido a la junta directiva sobre presuntos sobreprecios en los contratos.

También se allanaron las casas de dos técnicos en Tecnologías de Información (TI) y las instalaciones del Centro Corporativo Laureano, en San José.

Las diligencias buscan recabar pruebas en dispositivos electrónicos como parte de esta causa, pero sin previsión de realizar detenciones de personas.

El caso se vincula con presuntas irregularidades en las adjudicaciones otorgadas a cuatro cooperativas y una asociación médica para administrar 10 áreas de salud en la Gran Área Metropolitana durante 10 años por un monto de ¢471.000 millones.

Según la investigación del OIJ, se determinó que el 23 de setiembre de 2024, mientras se desarrollaban 28 allanamientos del caso Barrenador —donde fue detenida la expresidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, junto con otros directivos—, se eliminaron al menos 300 correos electrónicos y cuatro archivos de One Drive pertenecientes a un imputado.

Zúñiga detalló que, ese día, un juez había ordenado desactivar las cuentas institucionales de varios investigados para evitar que se manipulara la información.

Sin embargo, pese a la medida, la investigación señala que el asesor Herrera, estando de vacaciones, habría contactado a los técnicos para acceder a su correo electrónico.

El OIJ reconstruyó la secuencia de hechos:

Lunes 23 de setiembre, 7:50 a. m. : agentes judiciales llegaron a la Dirección de Informática de la CCSS para ejecutar la orden de inhabilitación de cuentas.Por orden de un juez, solicitaron que se desactivaran cuentas de correo institucionales pertenecientes a directivos detenidos ese día, con el objetivo de evitar que sus titulares tuvieran acceso a dicha información. La medida tenía como propósito salvaguardar el contenido de esas comunicaciones.

: agentes judiciales llegaron a la Dirección de Informática de la CCSS para ejecutar la orden de inhabilitación de cuentas.Por orden de un juez, solicitaron que se desactivaran cuentas de correo institucionales pertenecientes a directivos detenidos ese día, con el objetivo de evitar que sus titulares tuvieran acceso a dicha información. La medida tenía como propósito salvaguardar el contenido de esas comunicaciones. Miércoles 25 de setiembre, 8:30 a. m.: se completó la descarga de la información de los correos institucionales. Como parte del protocolo, se contaba con registros fotográficos que detallaban la cantidad de información que debía ser extraída. Sin embargo, al comparar los datos descargados con los registros originales, se detectó la desaparición de 300 correos electrónicos y cuatro archivos de la cuenta de uno de los imputados (un hombre de apellido Herrera).

El OIJ señaló que esta eliminación de pruebas electrónicas es ahora parte de la investigación judicial en curso y podría constituir una agravante en la causa penal por presunto encubrimiento o manipulación de evidencia.