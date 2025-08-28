Sucesos

Caso Barrenador: Fiscalía allana casas y oficinas de CCSS por borrado de 300 correos

Pesquisa en seis sitios diferentes por caso Barrenador busca recabar prueba en investigación

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
23/04/2024/ Allanamiento oficina CCSS / Foto John Durán
Allanamiento oficina CCSS el año pasado en la sede de la CCSS por el caso Barrenador. Fotografía: (JOHN DURAN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Caso BarrenadorCCSS
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.