Tribunal rechazó solicitud de medida cautelar para Ebáis involucrados en caso Barrenador

Acción había sido interpuesta por la ANEP y alegaba impacto a las finanzas de la CCSS que estaría en detrimento de la atención a la población

Por Irene Rodríguez

El Tribunal Contencioso Administrativo de Hacienda rechazó una solicitud de medida cautelar que pretendía anular la adjudicación otorgada a cooperativas para administrar los servicios de siete áreas de salud en el Valle Central.








