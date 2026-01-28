Política

¿Es cierto que un candidato a diputado de Laura Fernández calificó de normal una relación sexual entre un adulto y una menor? El caso ocurrió con un pastor evangélico

Ariel Robles le pidió a Fernández exigirle la renuncia a José Miguel Villalobos por lo que dijo cuando defendió a un pastor de 55 años condenado por violar a una menor de 14 años

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Ñ 24/08/2025/ Asamblea Nacional del Partido Pueblo Soberano / en la foto José Miguel Villalobos, abogado personal del presidente Rodrigo Chaves y primer lugar por Alajuela / foto John Durán
José Miguel Villalobos, candidato a diputado por Alajuela del PPSO. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Laura FernándezJosé Miguel VillalobosPueblo Soberano
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.