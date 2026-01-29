Política

‘No era una niña, tenía 15 o 16 años’, dice José Miguel Villalobos, candidato a diputado, sobre menor violada por pastor evangélico

Candidato al Congreso de la campaña de Laura Fernández dice seguir pensando que el pastor evangélico no era culpable de violación y abuso sexual

Por Aarón Sequeira
Francisco Sánchez, presidente del Concejo Municipal de Alajuela, y el regidor Sergio Murillo denunciaron una supuesta injerencia de José Miguel Villalobos, candidato a diputado por Alajuela del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO).
El abogado José Miguel Villalobos no solo es candidato a diputado de Laura Fernández en el primer lugar de Alajuela, sino que también es el abogado del presidente de la República, Rodrigo Chaves. (John Durán/La Nación)







