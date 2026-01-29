‘No era una niña, tenía 15 o 16 años’, dice José Miguel Villalobos, candidato a diputado, sobre menor violada por pastor evangélico

El abogado José Miguel Villalobos no solo es candidato a diputado de Laura Fernández en el primer lugar de Alajuela, sino que también es el abogado del presidente de la República, Rodrigo Chaves.

José Miguel Villalobos, candidato a diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO) en el primer lugar de la papeleta por Alajuela, alegó que la víctima de la violación cometida por el pastor evangélico Ronaldo Adolfo Arce Díaz “no era una niña”, aunque la menor tenía 14 años cuando empezaron los abusos por parte del pastor que tenía de 55 años en ese momento.

“En ese caso, efectivamente, acusaron a una persona por abusos sexuales contra una menor; no era una niña, tenía 15 o 16 años cuando se produjeron los hechos y salió condenado; sigo pensando que no era culpable“, aseveró el candidato en un video publicado en redes sociales por un usuario llamado Rubén Rodríguez.

Villalobos fue el representante legal del pastor Arce Díaz, quien es vecino de Heredia y fue declarado culpable el 28 de noviembre de 2022 en primera instancia, por tres delitos de abuso sexual, uno de violación calificada y uno de tentativa de violación calificada. Lo condenaron a 34 años de cárcel.

La sentencia fue ratificada tanto en tribunales de Apelación como de Casación, en mayo y setiembre del 2023.

La menor de edad tenía 14 años cuando empezaron los hechos y los abusos se extendieron hasta cuando tenía 15 años. Todo ocurrió entre el 2011 y el 2012, cuando la familia de la niña se congregaba en la iglesia que lideraba el ahora condenado.

Los argumentos del abogado defensor y candidato a diputado por el partido de Laura Fernández fueron puestos sobre la mesa esta semana, en el debate presidencial de Repretel y Noticias Monumental, cuando Ariel Robles, candidato del Frente Amplio (FA), le preguntó a Fernández qué diría ella sobre una persona que califica de normal una relación entre un adulto y una niña.

La candidata chavista dijo que sería implacable contra ese tipo de situaciones y, de inmediato, Ariel Robles le mostró que su candidato a diputado por Alajuela fue quien calificó de normal la relación, cuando apeló la sentencia en instancias judiciales.

Fernández alegó, entonces: “Si tiene alguna denuncia que presentar contra alguna persona, vaya y la presenta”.

Las “acciones abusivas en contra de la ofendida se dieron en aras de que el acusado tuviera poder sobre la agraviada, surgido de ser su guía espiritual y persona adulta de confianza de la niña y su familia”. — Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del III Circuito Judicial de Alajuela-San Ramón

Tanto el Tribunal de Apelación del III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón, en resolución 00459-2023, como la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en su sentencia de casación penal 00791-2023, dejaron en firme la resolución contra Ronaldo Adolfo Arce Díaz.

En la apelación, José Miguel Villalobos aseguró que los hechos atribuidos al pastor “describen una relación sexual normal y no una que se lograra mediante actos de intimidación o en razón de la vulnerabilidad de la menor de edad”. Así consta en la sentencia del Tribunal de Apelación.

Los jueces estuvieron en desacuerdo con el argumento de Villalobos, pues los delitos de abuso sexual y violación quedaron probados y las “acciones abusivas en contra de la ofendida se dieron en aras de que el acusado tuviera poder sobre la agraviada, surgido de ser su guía espiritual y persona adulta de confianza de la niña y su familia”.

José Miguel Villalobos, candidato a diputado, argumentó que era una "relación sexual normal" que un pastor de 55 años intentara penetrar a la fuerza a una menor de edad, que cuando empezaron los abusos del pastor tenía 14 años. Así consta en la sentencia del Tribunal de Apelación Penal de San Ramón. (Captura de pantalla Nexus PJ/La Nación)

