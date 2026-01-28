¿Renunciará José Miguel Villalobos a candidatura tras críticas por calificar de ‘normal’ una relación entre adulto y niña? Así respondió

José Miguel Villalobos, candidato a diputado por Alajuela del Partido Pueblo Soberano (PPSO), descartó renunciar a su aspiración después de que trascendiera, en el debate de Repretel-Noticias Monumental del martes, que en un proceso judicial calificó de normal una relación sexual entre un adulto de 54 años y una menor de 14 años.

Álvaro Ramos y Fabricio Alvarado, de Liberación Nacional (PLN) y Nueva República (PNR), respectivamente, también cuestionaron a Villalobos por haber defendido a personas acusadas de narcotráfico.

“Más claro aún: ¡no!“, respondió el candidato del PPSO cuando se le consultó si renunciaría, luego de que Ariel Robles, aspirante presidencial del Frente Amplio (FA) instó a su competidora del PPSO, Laura Fernández, a pedirle la dimisión.

En el debate, Robles le preguntó a Fernández qué opinaba de un hombre que califique de normal una relación sexual, con violación, entre un adulto y una niña de 14 años.

La oficialista dijo que la pregunta era una bajeza y que ella sería implacable en estos temas. De inmediato, Ariel Robles levantó un papel impreso en el que se podía observar a José Miguel Villalobos y lo expuso ante la cámara.

“Espero que sea implacable, doña Laura, porque el que dijo que es una relación sexual normal es José Miguel Villalobos, el candidato a diputado que usted lleva por Alajuela: defensor de narcos, defensor de lavadores de dinero, defensor de feminicidas”, afirmó Robles.

Villalobos hizo la afirmación cuando defendió, en su condición de abogado, a un pastor evangélico que fue condenado a 34 años de cárcel por tres delitos de abuso sexual, uno de violación calificada y uno de tentativa de violación calificada, el 28 de noviembre de 2022.

De acuerdo con la sentencia 00459-2023, en la apelación, el defensor alegó que en dos hechos acusados, uno por abuso y otro por violación, “se determinó la vulnerabilidad de la víctima por la inexperiencia sexual y se imputó una intimidación previa –el acusado amenazó con matarse–, pero no para lograr el acto sexual. Señala que la descripción fáctica es una relación sexual normal, por lo que no se imputa debidamente”.

Villalobos publicó un video este miércoles en el que dijo que los candidatos presidenciales parecía que querían debatir con él y le lanzaron ataques cargados de ignorancia y mala fe.

Argumentó que un abogado penalista no defiende culpables, sino personas acusadas de diversos delitos, quienes gozan de la presunción de inocencia.