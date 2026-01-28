Política

¿Renunciará José Miguel Villalobos a candidatura tras críticas por calificar de ‘normal’ una relación entre adulto y niña? Así respondió

Aspirante se pronunció luego de que también le cuestionaran haber defendido a personas acusadas de narcotráfico

Por Lucía Astorga y Esteban Oviedo
09/11/2023. Segundo Circuito Judicial, Goicoechea. Hora: 03:15 p.m. Etapa de conclusiones en el juicio conocio como "Crucitas" contra del exministro Ambiente, Roberto Dobles, y otros seis exfuncionarios, por presunto prevaricato debido al otorgamiento de la fallida concesión al proyecto minero de la empresa canadiense Infinito Gold, en Cutris de San Carlos. En la foto, el abogado José Miguel Villalobos habla con la prensa. Fotos: Mayela López
José Miguel Villalobos, candidato a diputado de Pueblo Soberano. Foto: (MAYELA LOPEZ)







Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

