Política

Laura Fernández exige pruebas de que José Miguel Villalobos calificó como ‘relación sexual normal’ violación de pastor a niña. Lea usted mismo la sentencia

Candidata presidencial chavista aseguró en un programa radiofónico, este jueves, que preguntó a Villalobos y él negó que hubiera dicho eso

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Laura Fernández y José Miguel Villalobos.
La candidata presidencial de Pueblo Soberano, Laura Fernández, asegura que preguntó a José Miguel Villalobos sobre su defensa a un pastor de 55 años que violó a una niña de 14 años, y que el candidato a diputado negó haber dicho que fuera una "relación sexual normal". La sentencia lo contradice. (Archivo/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Laura FernándezJosé Miguel VillalobosPueblo Soberano
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.