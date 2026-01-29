Laura Fernández exige pruebas de que José Miguel Villalobos calificó como ‘relación sexual normal’ violación de pastor a niña. Lea usted mismo la sentencia

La candidata presidencial de Pueblo Soberano, Laura Fernández, asegura que preguntó a José Miguel Villalobos sobre su defensa a un pastor de 55 años que violó a una niña de 14 años, y que el candidato a diputado negó haber dicho que fuera una "relación sexual normal". La sentencia lo contradice.

Laura Fernández, candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), exigió este jueves las pruebas de que el aspirante a diputado en el primer lugar de la papeleta de su partido por Alajuela, José Miguel Villalobos, haya usado el término “relación sexual normal” en referencia a la violación de una niña de 14 años por parte de un pastor evangélico de 55 años.

José Miguel Villalobos consideró una 'relación sexual normal' el caso de violación de una joven de 14 años

En una entrevista con la periodista Amelia Rueda, este jueves por la mañana, en el programa Nuestra Voz, en radio Monumental, la comunicadora le preguntó a la aspirante presidencial si condenaba la afirmación de Villalobos de que tener relaciones sexuales con una niña de 14 años es normal o no.

Laura Fernández exige pruebas de que José Miguel Villalobos calificó como ‘relación sexual normal’ violación de pastor a niña

Laura Fernández dijo que ella le había preguntado a su candidato a diputado y que él le dijo que “eso no lo había dicho él”. De inmediato, la candidata presidencial pidió evidencia, pues dijo que se había rumorado mucho sobre lo dicho por el abogado.

“Me gustaría que el que tenga la evidencia me la dé. Yo le pregunté al señor y me dijo que era algo que habían sacado totalmente de contexto de un caso que llevó como abogado penalista, pero que él nunca había afirmado tal cosa”, dijo la candidata.

La sentencia del Tribunal de Apelación Penal de San Ramón señala que José Miguel Villalobos calificó como una "relación sexual normal" la violación de un pastor de 55 años a una niña de 14 años. (Captura de pantalla Nexus PJ/La Nación)

Según consta en la sentencia 00459-2023, del Tribunal de Apelación Penal de San Ramón, Villalobos utilizó ese argumento cuando presentó una apelación contra la sentencia del pastor evangélico Ronaldo Adolfo Arce Díaz, quien fue condenado a 34 años de cárcel por tres delitos de abuso sexual, uno de violación calificada y otro de intento de violación.

Además, en un video publicado por el usuario de redes sociales Rubén Rodríguez, José Miguel Villalobos enfatizó que la menor de edad violada por el pastor “no era una niña”, porque según él tenía 15 o 16 años cuando se produjeron los hechos de abuso sexual y violación, y además enfatizó que él sigue pensando que el pastor no era culpable.

Los abusos empezaron cuando la víctima tenía 14 y se extendieron a cuando tenía 15.

Sentencia señala dichos de Villalobos

En la página 2 de la sentencia, el Tribunal de Apelación Penal de San Ramón señaló que el abogado defensor (previamente se identifica, en ese texto, que es Villalobos) describió dos hechos específicos de violación como “una relación sexual normal” y alegó que se le imputaba a su cliente un delito indebidamente.

Los hechos que José Miguel Villalobos calificó como una "relación sexual normal" fueron los intentos de un pastor de 55 años de penetrar a la fuerza a una menor de edad. (Captura de pantalla Nexus PJ/La Nación)

Esos dos hechos se dieron entre febrero y abril de 2012, cuando el violador y la niña participaban de una “gira misionera”.

Candidato a diputado José Miguel Villalobos se refiere al caso de abuso a menor de 14 años: “No era una niña”

En una ocasión, el pastor se aprovechó de su condición y la confianza que le tenía la menor, y estando dentro de una cabina, le quitó la ropa a la niña, le tocó sus partes íntimas e intentó una penetración anal a la fuerza.

En otro momento, el pastor de 55 años le quitó la ropa a la niña, “la tiró a la cama e intenta penetrarla vaginalmente, lo cual no logra dado las acciones defensivas de la ofendida”, dice literalmente la sentencia, en su página 3.

José Miguel Villalobos afirma que el pastor de 55 años era inocente, pese a que un tribunal demostró que había intentado penetrar a la fuerza a una menor de edad, al menos en dos ocasiones. (Captura de pantalla Nexus PJ/La Nación)

“Para la defensa, ambos apartados describen una relación sexual normal y no una que se lograra mediante actos de intimidación o en razón de la vulnerabilidad de la menor de edad -por su inexperiencia sexual-, valoración con la cual no concuerda esta cámara”, dice la resolución del Tribunal de Apelación.

Tanto ese Tribunal como la Sala Tercera de la Corte, en sentencia de casación, confirmaron la sentencia de primera instancia, respecto a que se demostraron no solo los abusos sexuales que el pastor empezó desde que la niña tenía 14 años y continuó todavía cuando tenía 15 años, sino también que hubo amenazas de parte del pastor hacia ella.

“En dos ocasiones, llevó (el pastor) a la joven a alojamientos en sitios apartados, donde la penetró oralmente e intentó penetrarla por la vía anal y vaginal, lo que no puede considerarse como una o varias relaciones sexuales normales, pues se llegó a ellas gracias a la posición de autoridad y confianza del acusado sobre la joven, la vulnerabilidad de la misma y la manipulación”, resolvió el Tribunal de Apelación, en mayo de 2023, pese a los argumentos de José Miguel Villalobos.

Aunque la sentencia fue dictada a finales de 2022 y confirmada en apelación y casación en mayo y setiembre de 2023, fue puesta sobre la mesa esta semana, en el debate de Repretel-Monumental, por el candidato presidencial Ariel Robles, del Frente Amplio.

Robles le preguntó a Fernández qué diría ella sobre una persona que califica de normal una relación entre un adulto y una niña y la candidata chavista dijo que sería implacable contra ese tipo de situaciones. De inmediato, Ariel Robles le mostró que su candidato a diputado por Alajuela fue quien calificó de normal la relación, cuando apeló la sentencia en instancias judiciales.

Fernández alegó, entonces: “Si tiene alguna denuncia que presentar contra alguna persona, vaya y la presenta”.