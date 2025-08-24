Política

Partido chavista postula a exministra destituida por Chaves para primer lugar en papeleta diputadil de Guanacaste

Nayuribe Guadamuz fue removida de Cultura, luego de tramitar declaratoria de interés cultural para la marcha del orgullo LGTBI+

Por Arianna Villalobos Solís y Lucía Astorga
Nayuribe Guadamuz fue removida del Ministerio de Cultura por el presidente, Rodrigo Chaves, luego de tramitar la declaratoria de interés cultural para la marcha del orgullo LGTBI+. Foto: (Mayela Lopez)







