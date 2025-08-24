Partido chavista postula a exministra destituida por Chaves para primer lugar en papeleta diputadil de Guanacaste

Nayuribe Guadamuz fue removida del Ministerio de Cultura por el presidente, Rodrigo Chaves, luego de tramitar la declaratoria de interés cultural para la marcha del orgullo LGTBI+. Foto:

Nayuribe Guadamuz, exministra de Cultura, fue electa este domingo por la Asamblea Nacional del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO) para encabezar la papeleta diputadil de Guanacaste, en las elecciones del 1.º de febrero del 2026.

Esa papeleta la completan Daniel Siezar Cárdenas, en el segundo lugar; Cindy Murillo Artavia, en el tercero; Leonardo Escobar Brais, en el cuarto; y Elsie Jeannette Gutiérrez Briceño, en el quinto.

Guadamuz fue removida de su cargo en junio del 2024 por el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, junto con el comisionado de Inclusión Social, Ricardo Sossa Ortiz, luego de que ambos gestionaran una declaratoria de interés cultural para la marcha del orgullo LGTBI+ sin la autorización del mandatario ni de su despacho.

En ese momento, la Presidencia anuló la declaratoria de interés cultural de la marcha, un día antes de la fecha prevista para su realización.