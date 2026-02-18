Pueblo Soberano escoge a Yara Jiménez como candidata para la presidencia de la Asamblea Legislativa

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) designó a la diputada electa, Yara Jiménez, como candidata para ejercer la presidencia de la Asamblea Legislativa a partir del 1.° de mayo.
Gracias a que el PPSO tiene 31 legisladores, la elección de Jiménez es casi segura.
La candidata tiene 52 años; es abogada y notaria y actualmente se desempeña como secretaria del Consejo de Gobierno de Rodrigo Chaves. Ella fue elegida diputada por la provincia de Cartago.
Asimismo, Pueblo Soberano nombró al exministro de Hacienda, Nogui Acosta, como jefe de fracción y al expresidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Juan Manuel Quesada, como subjefe.
Este martes 17 de febrero, la fracción electa del oficialismo se reunió con el mandatario Rodrigo Chaves.
Noticia en desarrollo