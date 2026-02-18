Pueblo Soberano escoge a Yara Jiménez como candidata para la presidencia de la Asamblea Legislativa

Laura Fernández y Rodrigo Chaves se reunieron con la fracción de Pueblo Soberano.

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) designó a la diputada electa, Yara Jiménez, como candidata para ejercer la presidencia de la Asamblea Legislativa a partir del 1.° de mayo.

Gracias a que el PPSO tiene 31 legisladores, la elección de Jiménez es casi segura.

Yara Jiménez tiene los votos para ser presidenta de la Asamblea Legislativa. (Albert Marin /Yara Jiménez comparece ante comisión de gasto público.)

La candidata tiene 52 años; es abogada y notaria y actualmente se desempeña como secretaria del Consejo de Gobierno de Rodrigo Chaves. Ella fue elegida diputada por la provincia de Cartago.

Asimismo, Pueblo Soberano nombró al exministro de Hacienda, Nogui Acosta, como jefe de fracción y al expresidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Juan Manuel Quesada, como subjefe.

Nogui Acosta será el jefe de fracción del PPSO. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Este martes 17 de febrero, la fracción electa del oficialismo se reunió con el mandatario Rodrigo Chaves.

Juan Manuel Quesada será el subjefe de fracción. (JOHN DURAN/John Durán)

Noticia en desarrollo