Política

Nogui Acosta hace guiño a la oposición para conformar un Directorio legislativo multipartidista

Jefe designado de Pueblo Soberano afirma que están abiertos a discutir esa posibilidad; fracciones están renuentes

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Por Aarón Sequeira, Lucía Astorga, y Cristian Mora
Entrega de credenciales a Diputadas y Diputados
La fracción del PPSO puede elegir los seis puestos del Directorio sin necesidad de negociar con la oposición. Yara Jiménez es la candidata del chavismo a la presidencia legislativa. (John Durán/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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