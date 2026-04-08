Nogui Acosta hace guiño a la oposición para conformar un Directorio legislativo multipartidista

La fracción del PPSO puede elegir los seis puestos del Directorio sin necesidad de negociar con la oposición. Yara Jiménez es la candidata del chavismo a la presidencia legislativa.

El jefe designado de la fracción de Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, le lanzó un guiño a los partidos de oposición para la eventual conformación de un Directorio de la Asamblea Legislativa multipartidista, el próximo 1.º de mayo, para el primer año de labores parlamentarias.

En declaraciones a La Nación, el exministro de Hacienda aseguró que, si bien no ha conversado sobre ese tema con las vocerías de los cuatro partidos opositores, está abierto a esa posibilidad.

“Vamos a ver qué deciden ellos. Desde el punto de vista de la gestión de la Asamblea, estamos abiertos a discutir la posibilidad de que ellos formen parte”, comentó Acosta, luego de recibir su credencial como diputado para el periodo legislativo 2026-2030, en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), este martes.

La fracción del PPSO tiene los diputados suficientes para elegir los seis puestos del Directorio sin necesidad de negociar con las otras bancadas, pues esos cargos se eligen con 29 votos, es decir, la mayoría absoluta de los presentes en el plenario, que el 1.º de mayo son 57.

Acosta reconoció que no han conversado sobre el asunto, ni en la fracción oficialista ni en las conversaciones que ha tenido con los otros voceros partidarios.

El vocero de Pueblo Soberano indicó que ya sostuvo una reunión con Álvaro Ramírez, jefe designado del Partido Liberación Nacional (PLN), y está gestionando un encuentro con José María Villalta, del Frente Amplio (FA), así como con las fracciones unipersonales.

No obstante, adujo que se está enfocando en definir agendas de fondo.

Por su parte, la candidata del PPSO a la presidencia legislativa, Yara Jiménez, dijo que la bancada chavista aún está discutiendo sobre la conformación del órgano director del Congreso.

Agregó que no está definido todavía si habrá miembros de otros partidos y dijo que lo van a comunicar “muy pronto”.

Oposición renuente a integrar el Directorio

El jefe designado del PLN, Álvaro Ramírez, alegó que no han considerado la opción de formar parte del Directorio y, más bien, consideró que el PPSO va a ocupar los seis puestos.

“Nosotros vamos a asumir el papel que nos toca desde la oposición, constructivo, pero en defensa de la democracia”, manifestó el liberacionista.

El líder frenteamplista dijo que, en su caso, no ha hablado con Acosta más que durante unos breves intercambios en programas de opinión en los que han intervenido, pero sin conversaciones formales, mientras que a Yara Jiménez aún no la conoce, pero espera conversar con ella en los próximos días.

El jefe designado del PLN, Álvaro Ramírez, no ve opción de integrar el Directorio legislativo liderado por el PPSO. (John Durán/La Nación)

Abril Gordienko, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), y Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), tampoco tienen especial intención de formar parte del Directorio.

La socialcristiana de plano dijo que no está considerándolo y Dobles agregó que a ella le parece que la fracción oficialista está pensando en un órgano solamente integrado por sus diputados.

Durante 20 años, incluso en el periodo legislativo 2006-2010, hubo miembros del Directorio legislativo de otros partidos, como sucedía con Guyón Massey, entonces diputado de Restauración Nacional, cuando la presidencia la tenía el liberacionista Francisco Antonio Pacheco.

Desde el 2010 hasta la fecha, la norma ha sido la composición multipartidista del Directorio, incluso sin participación del oficialismo, como en el caso de las últimas dos legislaturas del actual periodo: 2024-2025 y 2025-2025.