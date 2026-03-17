Yara Jiménez, inminente presidenta de la Asamblea Legislativa: Si yo pudiera, me gustaría limitar el control político

Yara Jiménez, candidata del Partido Pueblo Soberano, cuestionó el uso de comisiones investigadoras y planteó moderarlas en la próxima Asamblea Legislativa.

Yara Jiménez, candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO) a la presidencia de la Asamblea Legislativa, afirmó que, si de ella dependiera, limitaría la labor de control político que efectúan los diputados y, además, planteó limitar las comisiones investigadoras.

“Si yo pudiera, sí me gustaría limitarlo”, afirmó Jiménez ante una consulta de la prensa sobre el funcionamiento de la próxima Asamblea, durante la sesión de acreditación de Laura Fernández como presidenta electa por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Señaló que, en los últimos años, algunas comisiones investigadoras han implicado un uso ineficiente de recursos públicos y del tiempo de los diputados.

Según indicó, este tipo de instancias han derivado en procesos que,en su criterio, no siempre han tenido fundamento y han generado cargas innecesarias tanto para legisladores como para jerarcas llamados a comparecer.

“Se ha llamado a comisiones de investigación, donde se hacen presuntos controles políticos que, en realidad, lo que han hecho es despilfarrar los recursos públicos y el tiempo de los diputados, y además el de todos los jerarcas que en su momento fuimos llamados para distintas investigaciones que, en algunos casos, como en el mío, no tenían fundamento”, indicó.

El pasado 26 de enero, Jiménez, quien fue secretaria del Consejo de Gobierno de Rodrigo Chaves, compareció ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa. Su convocatoria respondió a menciones sobre su nombre en audiencias relacionadas con el intento del gobierno de ceder el proyecto vial Barranca-Limonal a la empresa mexicana Tradeco.

Previamente, en julio de 2025, Jiménez fue interpelada por el proceso de nombramiento de la Junta Directiva temporal del Banco Nacional (BN), tras la destitución del pleno de directivos anteriores.

Candidata reconoce límites legales

Pese a los señalamientos, Jiménez reconoció que las comisiones investigadoras forman parte de las herramientas establecidas en el reglamento legislativo y en el ordenamiento jurídico, por lo que no podrían eliminarse.

“Está en el reglamento y es un derecho que tienen los diputados”, señaló.

En ese sentido, planteó la necesidad de moderar su uso y orientar el trabajo legislativo hacia una agenda más enfocada en la aprobación de proyectos de ley.

El oficialismo, representado por Pueblo Soberano, cuenta con una mayoría absoluta de diputados en el nuevo Congreso, lo que le permitiría impulsar su candidata a la presidencia legislativa y definir la conformación de comisiones.

Prioridades en la Asamblea Legislativa

Jiménez indicó que su eventual gestión al frente del Congreso buscaría priorizar el avance de iniciativas y la eficiencia en el uso del tiempo parlamentario. Su prioridad será impulsar cambios en el funcionamiento del Congreso y mejorar la calidad del debate legislativo.

“La prioridad es poder hacer un cambio en la Asamblea Legislativa y lograr que los costarricenses vean que esta es una nueva Asamblea, donde vamos a tener debates de altura, sin desarrollos negativos; que, al contrario, se logre una unión de las fracciones en función del país”, indicó.

Sobre la eventual conformación de un directorio legislativo multipartidario, Jiménez señaló que aún no hay una decisión tomada y que esta dependerá del conjunto de diputados.

“Esa es una decisión que aún no hemos tomado. Como usted sabe, es una decisión de todos los diputados, así que todavía no le podría decir por quién va a estar conformado el directorio”, agregó.