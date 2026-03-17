Política

Yara Jiménez, inminente presidenta de la Asamblea Legislativa: Si yo pudiera, me gustaría limitar el control político

Diputada electa de Pueblo Soberano cuestiona el uso de las comisiones investigadoras

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Por Cristian Mora
03 de julio del 2025. Asamblea Legislativa. 13:00 hrs. Funcionarios del gobierno de la República comparecen ante la Comisión Legislativa de Control de Gasto Público. Yara Jiménez, secretaria del Consejo de Gobierno, Allan Moreira, ascesor de la vicepresidencia y Jeremy Moya fueron interrogados por los diputados de la comisión. En la foto: Yara Jiménez. Foto: Albert Marín.
Yara Jiménez, candidata del Partido Pueblo Soberano, cuestionó el uso de comisiones investigadoras y planteó moderarlas en la próxima Asamblea Legislativa. (Albert Marín/Yara Jiménez, Allan Moreira y Jeremy Moya comparecen ante comisión legislativa.)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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