Oficialía de Cumplimiento del INS emitió alerta sobre Tradeco: halló ‘cosas no tan transparentes’

La Oficialía de Cumplimiento Corporativa del Instituto Nacional de Seguros (INS) detectó “cosas no tan transparentes” sobre la constructora mexicana Tradeco cuando el presidente Rodrigo Chaves presionaba para que se le diera un seguro de caución, a fin de que asumiera un contrato de $180 millones para la ampliación del tramo Barranca-Limonal, en la ruta 1.

Después de investigar las operaciones de la firma en México, la Oficialía emitió una alerta sobre el riesgo que implicaba haber concedido la caución.

Esa fue la segunda advertencia que emitió el Instituto. De previo, la parte administrativa había concluido que Tradeco no cumplía los requisitos técnicos financieros para optar por la póliza, además de que no aportó garantía alguna para responder en caso de impago.

En otras palabras, la empresa promovida por Chaves no pasó los filtros del INS en materia de ética y transparencia, ni los de solvencia económica. Así lo relató el exgerente general del Instituto, Luis Fernando Monge, en una entrevista exclusiva con La Nación.

“Pasó por los filtros de cumplimiento y en la Oficialía de Cumplimiento dijeron: ‘Allá en México hay un montón de escándalos que esta empresa tiene’. Incluso, hablamos con socios comerciales nuestros en México para saber qué pensaban de Tradeco y nadie nos dio una buena opinión (...). La investigación de México hallaba cosas no tan transparentes.

”Entonces, ya nosotros teníamos información de la parte financiera y de la parte de cumplimiento que nos decían: ‘Eso no va a pasar’. Además, de que no tenían garantías de cumplimiento. Era imposible para el INS otorgar ese seguro“, recalcó Monge.

Rodrigo Chaves habló con el entonces gerente del INS por Tradeco

Según el exgerente, Rodrigo Chaves habló con él por teléfono, pidiéndole que gestionara el seguro para la constructora mexicana porque era urgente que asumiera ese millonario contrato. Por eso, se hicieron los análisis.

El propio mandatario reconoció que él se reunió con representantes de Tradeco en la Casa Presidencial para abordar una posible cesión del contrato de la ruta 1, y que remitió a uno de ellos al INS para que gestionara una garantía de cumplimiento, opción que posteriormente se transformó en un seguro de caución.

El exministro de Obras Públicas y Transportes y actual candidato presidencial, Luis Amador, relató a la Fiscalía que incluso la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) emitió un informe sobre Tradeco, en el que se advertía de que uno de los socios tenía “temas de narcotráfico”.

En una comparecencia en la Asamblea Legislativa, Amador detalló que él le comentó a Chaves que la constructora mexicana arrastraba cuestionamientos, pero la instrucción del mandatario fue seguir adelante con la cesión del contrato, que al final no fructificó.

Este diario intentó localizar al representante legal de Tradeco, Yves Loustalot Laclette, a través de su teléfono celular, sin que a la hora de publicar este artículo se obtuviera una respuesta.

Actual presidenta del INS medió para propiciar llamada

Luis Fernando Monge contó que, entre finales del 2022 y principios del 2023, habló con Rodrigo Chaves por intermediación de la actual presidenta ejecutiva del Instituto, Gabriela Chacón, cuando ella se desempeñaba como la jefa de despacho de la entonces jerarca de la aseguradora, Mónica Araya.

“Un día normal de sesión de Junta Directiva, yo veo que Gabriela se asoma y llama. Yo creí que estaba llamando a doña Mónica, pero no, era a mí. Salgo y me dice: ‘Aquí tengo en la línea a don Rodrigo, el presidente’, y lo puso en speaker.

"Don Rodrigo me saluda y me dice que hay una empresa, Tradeco, que quiere adjudicarse el tramo Barranca-Limonal, etcétera, y que necesitan una garantía de cumplimiento.

“Yo le hago ver que eso no se emite, que lo que emite el INS son seguros de caución que pueden terminar funcionando de manera similar (...). Cuando entramos a hablar un poco de la empresa, yo le hice ver que, si los estados financieros no muestran una situación sólida, solvente, rentable, va a ser inevitable que el Instituto les pida una garantía real.

“Ya después de eso, me devolví a la Junta Directiva y nunca más volví a tener un contacto con don Rodrigo sobre el tema”, narró Luis Fernando Monge.

Rodrigo Chaves estaba ‘muy decepcionado’

Posteriormente, Monge se enteró de que Chaves estaba “muy decepcionado” de él porque no prosperó el seguro para Tradeco. Fue Gabriela Chacón quien le transmitió el mensaje.

“Yo recuerdo que doña Gabriela llegó un día y me dijo: ‘Está muy decepcionado el señor presidente’. En teoría, en la llamada yo le había dicho: ‘Sí es posible si los estados financieros salen bien’. Pero cuando uno vio la realidad, no había forma de analizar los estados financieros”, aseveró el exgerente.

Expresidenta del INS no presionó por Tradeco

El exgerente insistió en que, salvó esa llamada y el mensaje de Chacón, no recibió ninguna otra presión de ningún jerarca del INS. Detalló que el tema lo abordó con la entonces presidenta ejecutiva Mónica Araya (destituida en mayo del 2024) y que ella siempre respaldó los criterios técnicos.

Precisó, además, que nunca supo de las presiones que Araya sufrió de parte del presidente Chaves, quien le gritó y la trató de incompetente cuando le comunicó que el INS no podía otorgar el seguro.

“Ella (Araya) manejó el tema muy bien. A mí, por lo menos, nunca me presionó diciéndome: ‘Búsquele la forma’. En eso yo sí debo ser franco. Ella no llegó y me dijo: ‘Luis Fernando, esto tiene que salir porque tiene que salir’.

”Por el contrario, ella me dijo: ‘¿Cómo va todo?’. Ella era financiera y me decía: ‘¿Usted valoró esto, valoraron esto?’. Y al final dijo: ‘Bueno, si eso es lo que es, eso es lo que es’. Pero ya sobre las comunicaciones de ella con don Rodrigo, yo no tenía ningún involucramiento", contó Monge.

Llamada de Chaves fue inusual

Luis Fernando Monge también calificó de inusual la llamada que le hizo Chaves. Afirmó que, en los 10 años que él ejerció una posición gerencial en el INS, nunca recibió una llamada de un presidente de la República.

“Cuando estaba Guillermo Constenla y el presidente era Óscar Arias, jamás me llamó. Una llamada de don Luis Guillermo Solís, jamás. Una llamada de Carlos Alvarado, jamás. Llamadas a la Presidencia Ejecutiva sí, porque es el puente de comunicación natural, pero a la administración no. Al menos a mí, un presidente de la República nunca me había llamado”, manifestó Monge.

El exgerente cree que su negativa a dar la caución a Tradeco fue una de las razones por las cuales fue destituido de la Gerencia General del INS en noviembre pasado, bajo el argumento de que la entidad registró pérdidas récord durante el 2024.

También, aseguró que le cobraron su oposición al plan de vender el 49% del INS y su rechazo a que el puesto de bolsa INS Valores recibiera $10 millones de dos agentes de seguros, que llegaron en representación de una pequeña cooperativa.

Se trata de una transacción en que, según Monge, Federico “Choreco” Cruz, amigo y exasesor de imagen del presidente Rodrigo Chaves, presionó para que se realizara. En la víspera de ese fallido depósito, la Oficialía de Cumplimiento también emitió una alerta, tras hallar el nombre del extraditable y exmagistrado penal, Celso Gamboa.

El exfuncionario aseguró que Gamboa, actualmente acusado en Estados Unidos por presunto narcotráfico, estaba vinculado a varias empresas donde aparecían los dos agentes que querían introducir el dinero.

Este diario intentó obtener una copia del informe emitido por la Oficialía de Cumplimiento sobre Tradeco; sin embargo, tal petición fue rechazada.

“No es posible acceder a dicha solicitud debido a que dichos documentos son parte de los análisis realizados por la Oficialía de Cumplimiento, sobre casos que fueron gestionados según disponen las normas que rigen la materia de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva, por lo que, respecto de dicha información, el INS tiene una obligación de confidencialidad”, respondió esa dependencia, a través de la oficina de prensa de la asegurada estatal.