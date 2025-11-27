Luis Amador dice que advirtió a Rodrigo Chaves sobre posibles ligámenes de Tradeco con el narco, pero él ignoró la advertencia

Luis Amador prestó juramento antes de hablar en el Congreso sobre las reuniones de Rodrigo Chaves con la firma mexicana Tradeco. Lo acompañó su abogado Gerardo Huertas.

El exministro y actual candidato presidencial, Luis Amador, declaró este jueves, bajo juramento, que advirtió al mandatario Rodrigo Chaves sobre posibles ligámenes de la empresa mexicana Tradeco con el narcotráfico, pero él ignoró la advertencia.

Lo dijo ante la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa, al referirse a las reuniones que Chaves entabló con Tradeco para cederle el contrato de ampliación del tramo Barranca-Limonal, en la ruta Interamericana norte.

Amador sostuvo que el involucramiento de Chaves en las conversaciones no era normal. Recordó que un abogado particular, de nombre Randall Chuken, le daba seguimiento al tema por instrucciones del gobernante.

“Me da la impresión de comisionista; esa es la impresión que me da, pero no tengo prueba”, dijo Amador cuando la diputada Gloria Navas le consultó cuál era el papel de Chuken.

El exministro de Obras Públicas explicó que, cuando supo del interés de Tradeco, él preguntó por esta empresa a familiares que tiene en México, y le dijeron que tenía “ligámenes con cuestiones del narcotráfico; que ya no podían operar allá”.

Así respondió ante una pregunta del legislador Francisco Nicolás, quien le consultó si sabia que personeros de Tradeco habían sido interrogados en Nueva York y que estaban en el foco de la DEA.

Amador aseguró que él informó lo que sabía al presidente, quien además había recibido un informe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) sobre la empresa mexicana. No obstante, el hoy candidato dijo que él no vio el contenido de la carpeta.

La diputada Katherine Moreira le preguntó al exministro: “¿Y él presidente que dijo ante la advertencia?“. Amador respondió: “Simplemente la ignoró”.

El exministro precisió que hubo tres reuniones diferentes y, en las tres, estuvieron tanto el folder de la DIS como el abogado Chuken.

Amador: Chaves dijo ‘me haría muy feliz que esto se le asigne a Tradeco’

Según Luis Amador, las presiones de Chaves por la cesión del contrato de Tradeco fueron “continuas y constantes” durante unos seis meses, que empezaron a finales del 2022.

Dijo recordar que Chaves una vez le dijo: “Me haría muy feliz que esto se le asigne a Tradeco”. Sostuvo que, de diferentes formas y de diferentes maneras, le dijo eso.

Recordó que Chuken estuvo en al menos otras dos reuniones, una con una empresa de Hong Kong que quería vender trenes de díesel al Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).

La otra era una cita con Globalvia y la firma española OHLA, en la que Chaves habló de ampliar por 10 años más la ampliación de la concesión y que las mejoras de la vía se hicieran en asocio entre las dos empresas.

Para el exministro, no era normal que temas de obra pública, como la cesión de un contrato, se vieran en Consejo de Gobierno, pues eso le corresponde al Consejo Nacional de Concesiones (CNC).

Citó que Randall Chuken estuvo una vez en el Consejo de Gobierno y se presentó como asesor legal de la empresa española OHLA.

Relató que Chaves comenzó a interesarse en el tema de Barranca-Limonal y Tradeco cuando él le informó que las firmas H Solís y Check estaban negociando la cesión del contrato por la vía privada, pues la obra estaba adjudicada a H Solís y estaba no avanzaba.

Dijo que, dos o tres días después, el despacho del presidente lo citó a una reunión en la que estaba la firma brasileña Andrade Gutiérrez y que, en esa reunión, se le pidió informar del estado del proyecto y entregarle a la empresa toda la información para que ellos pudieran definir si asumían el proyecto o no.