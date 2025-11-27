Política

Luis Amador dice que advirtió a Rodrigo Chaves sobre posibles ligámenes de Tradeco con el narco, pero él ignoró la advertencia

Exministro y actual candidato dice que, en las reuniones, había un abogado particular que le dio la impresión de ser un ‘comisionista’

Por Natasha Cambronero y Esteban Oviedo
Luis Amador, comparece ante Comisión de Ingreso y Gasto Público
Luis Amador prestó juramento antes de hablar en el Congreso sobre las reuniones de Rodrigo Chaves con la firma mexicana Tradeco. Lo acompañó su abogado Gerardo Huertas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Luis Amador
