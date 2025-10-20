Política

Rodrigo Chaves pidió al INS dar garantía a empresa mexicana y se molestó por la negativa, relató exjerarca a Fiscalía

Expresidenta del INS relató la forma en que Chaves la puso en contacto con la empresa mexicana que buscaba obtener un contrato público de $182 millones. Exministro de Obras Públicas confirma el interés del mandatario: ‘Las llamadas eran constantes’

EscucharEscuchar
Por Natasha Cambronero y Christian Montero
Mónica Araya, Rodrigo Chaves
La expresidenta del INS, Mónica Araya, compareció ante la Fiscalía General, en calidad de testigo, a inicios de este año, en una causa contra el mandatario Rodrigo Chaves, por un posible delito de peculado. Foto: (Archivo LN/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rodrigo ChavesMónica ArayaINSTradecoBarranca-LimonalLuis Amador
Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.