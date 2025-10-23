Política

Luis Amador: DIS advirtió sobre ‘temas de narcotráfico’ relacionados con socio de Tradeco, empresa a la que Rodrigo Chaves quería dar contrato

Exministro relató supuestas presiones de Chaves para que se cediera a la constructora mexicana un contrato estatal para la ampliación de Barranca-Limonal

EscucharEscuchar
Por Natasha Cambronero, Christian Montero, y Sebastián Sánchez
05/09/2024 Fiscalía General, Señor Luis Amador y su abogado Sr Gerardo Huertas. Fotografía Marvin Caravaca.
El 5 de setiembre del 2024, el exministro de Obras Públicas y Transportes Luis Amador compareció ante la Fiscalía General, en compañía de su abogado Gerardo Huertas. Foto: (Marvin Caravaca)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Luis AmadorRodrigo ChavesTradecoFiscalía GeneralBarranca-LimonalMónica ArayaINSMauricio Batalla
Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.