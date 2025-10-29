Rodrigo Chaves confirma que se reunió con constructora mexicana Tradeco por contrato vial y que la refirió al INS por garantía

El presidente Rodrigo Chaves confirmó las reuniones con la constructora mexicana Tradeco por la vía Barranca–Limonal. Foto:

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, confirmó que se reunió con representantes de la empresa mexicana Tradeco –que arrastra cuestionamientos y sanciones en su país– para abordar una posible cesión del contrato de ampliación de la vía entre Barranca–Limonal.

Reconoció, además, que remitió a uno de los jerarcas de esa constructora al Instituto Nacional de Seguros (INS) para que gestionara una garantía de cumplimiento, con el objetivo de que pudiera cumplir con los requisitos necesarios para asumir ese proyecto que ascendía a $148 millones.

Así lo afirmó después de que la expresidenta del INS, Mónica Araya, narró que Chaves presionó para que se le otorgara la garantía a la firma mexicana y que se molestó cuando se le dijo que no era posible.

“Yo sí me reuní con ellos como presidente de la República, como lo hago en muchísimos casos. Precisamente para evitar que algún aprovechado en el MOPT (Ministerio de Obras Públicas y Transportes) y, de los que han hecho chorizos con la obra pública de Costa Rica, se fueran a apropiar de esa cesión de manera incorrecta.

“Le eché agua al café; me reuní, así como me reúno con el ICE (Instituto Costarricense de Electricidad) o con el MEP (Ministerio de Educación Pública). Vaya al INS, si no consiguió la bendita garantía, no la consiguió“, dijo el mandatario este miércoles, durante su conferencia semanal.

De esa forma, Chaves confirmó lo que anteriormente el exministro del MOPT y actual candidato presidencial del PIN, Luis Amador; y la expresidenta del INS le relataron a la Fiscalía General, cuando declararon, en calidad de testigos, en una causa contra el mandatario por un posible peculado.

El presidente es investigado justo por esas reuniones con Tradeco y otras dos constructoras en la Casa Presidencial. Junto a él, y por el mismo delito, figura como investigado Mauricio Batalla, exjerarca del MOPT.

Chaves defendió su actuar e insistió en que no cometió ningún ilícito.

“Lo que pasó fue que H Solís no podía terminar la carretera Barranca-Limonal. Faltaba por desembolsar $148 millones de un préstamo con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y el contrato, ante la falla de H Solís de poder continuar, se le podía ceder a alguien más. Así, en acuerdo con el BID.

”Yo temía que no ceder el contrato nos iba a costar muchísimo dinero y muchísimo tiempo. Eso fue cierto (...). Lo único que hicimos fue conversar para ver si Tradeco podía agarrar eso“, argumentó Chaves.

Al mismo tiempo, calificó de “mentiras y fantasías” las declaraciones de Amador.

Confirma relatos de Amador y Araya a Fiscalía

El pasado 13 de octubre, La Nación reveló que Luis Amador, actual candidato presidencial del Partido Integración Nacional (PIN), le contó a la Fiscalía General que Chaves le preguntaba cada dos o tres días por la cesión de ese contrato a Tradeco. Incluso, en horas de la noche.

Amador también relató al fiscal general, Carlo Díaz, de esas reuniones en Casa Presidencial y que la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) advirtió sobre presuntos vínculos de un socio de esa constructora mexicana con el narcotráfico y con posibles actos de corrupción.

En esa misma causa, la expresidenta del INS, Mónica Araya, contó que Chaves le pidió reiteradamente otorgar una garantía de cumplimiento a Tradeco para que asumiera la ampliación del tramo de 48 kilómetros (km) de la Interamericana Norte (ruta 1), entre Barranca de Puntarenas y Limonal de Abangares, que estaba en manos del consorcio Estrella-H Solís.

Cuando Araya le dijo que el INS no podía otorgarle una garantía económica a Tradeco, Chaves insistió mediante varias llamadas telefónicas, y en reiteradas ocasiones se mostró molesto.

Según el relato, el mandatario incluso le facilitó el número de teléfono del representante de la constructora mexicana para que los funcionarios del INS lo contactaran y pudiera enviar la información necesaria para analizar el caso.

Chaves insistió en la solicitud desde finales del 2022 y durante varios meses del 2023.

Tanto Araya como Amador fueron destituidos de sus cargos por el mandatario Chaves en el primer semestre del 2024. Ella, el 8 de mayo, y él dos meses antes, el 12 marzo.

Ante la Fiscalía, Araya declaró a principios de este año y Amador a finales del 2024.