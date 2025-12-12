Política

Nogui Acosta, exministro y candidato a diputado, propuso vender el 100% del INS y aboga por sacar al Estado de la banca

Expresidenta del INS relata la forma en que se enteró de la propuesta; Acosta confirma su planteamiento y dice que el Estado no debería estar en banca, seguros ni alcohol

Por Aarón Sequeira y Natasha Cambronero
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, en un evento oficial. Su gestión ha estado enfocada en la aplicación de la regla fiscal y la reducción de la deuda, lo que ahora permite mayor inversión en infraestructura y otros sectores clave.
El exministro de Hacienda Nogui Acosta planteó, originalmente, vender el 100% del INS. "El Estado no debería estar en ciertos negocios, como alcohol, banca y seguros", dijo el exjerarca. (Jorge Navarro/La Nación)







Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

