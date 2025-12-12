Nogui Acosta, exministro y candidato a diputado, propuso vender el 100% del INS y aboga por sacar al Estado de la banca

El exministro de Hacienda Nogui Acosta planteó, originalmente, vender el 100% del INS. "El Estado no debería estar en ciertos negocios, como alcohol, banca y seguros", dijo el exjerarca.

El candidato a diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y exministro de Hacienda, Nogui Acosta, sugirió vender el 100% del Instituto Nacional de Seguros (INS).

Mónica Araya, expresidenta del INS, relató que, aunque el mandatario Rodrigo Chaves, propuso vender el 49% de las acciones, la propuesta original provino de Acosta y esta consistía en vender todo.

Así lo manifestó Araya el jueves durante una audiencia de la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos.

Durante parte del interrogatorio que le hicieron los diputados, en particular cuando estaba preguntando la independiente Kattia Cambronero, la exjerarca respondió que el análisis para la venta de la institución no lo hizo ella, e incluso detalló que a ellos nunca les consultaron nada.

De hecho, se enteró de forma sorpresiva, el propio día en que Rodrigo Chaves anunció la propuesta públicamente, cuando el entonces presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y actual candidato presidencial, Álvaro Ramos, se lo comentó porque leyó el discurso de Chaves antes que ella.

Eso sucedió en el acto del Poder Ejecutivo del informe sobre los primeros 100 días de la administración Chaves Robles, en agosto de 2022. El presidente dijo que su era vender el Banco de Costa Rica y parte del INS para reducir la deuda pública.

“Nunca nos consultaron, fue realmente una sorpresa. Me enteré el día en que el presidente lo dijo en su discurso. De hecho, se enteró primer don Álvaro, porque nos mandaron el discurso y el me advirtió que estaban vendiendo el INS. ¿Lo sabías?, me preguntó don Álvaro", recordó Mónica Araya.

Consultada por Kattia Cambronero si la propuesta había salido del Ministerio de Hacienda, la expresidenta del INS dijo que así lo tenía entendido, porque el propio Nogui Acosta, exjerarca hacendario, le dijo que él se lo propuso a Rodrigo Chaves.

“Me dijo que él habría preferido que fuera vender un 100%, en lugar de un 49%”, indicó Araya.

Acosta: ‘El Estado no debería estar en ciertos negocios’

Consultado sobre la propuesta de vender el INS, el exministro Nogui Acosta confirmó que él piensa que el Estado no debería estar en ciertos negocios, y que él está a favor de la competencia.

“El Estado no debería estar en negocios como el alcohol, la banca y los seguros. En el tema del INS, hay que tener claro que, para efectos del Estado, no cumple un papel de política pública”, comentó.

Acosta alegó que hay una dinámica relacionada con el seguro obligatorio automotor (SOA) y con el seguro de riesgos del trabajo que hoy no permitiría la privatización de esos “seguros sociales”.

Para el exministro, se debe analizar el tamaño del INS, ver su capitalización y plantearse algunos mecanismos que generen una mayor competencia en el mercado de seguros.

INS hizo un análisis y una propuesta

Mónica Araya le dijo a la diputada Cambronero que, desde el Instituto, se hizo diligentemente un análisis de la propuesta de venta, aunque Rodrigo Chaves nunca se lo pidió.

“Se le mandó al presidente, con las implicaciones legales, porque para vender al INS se tienen que modificar más de seis legislaciones, una de ellas es una norma constitucional”, relató la exjerarca.

También dijo que se le plantó a Chaves la opción de, en lugar de vender la institución, hacer una titularización de utilidades, para tener los ingresos y no vender una institución tan valiosa para el país.