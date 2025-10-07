Juez ordena extradición de Celso Gamboa a Estados Unidos para enfrentar causa por narcotráfico

La extradición del exmagistrado penal Celso Gamboa a Estados Unidos está cada vez más cerca, luego de que este martes el Tribunal Penal de San José autorizó su salida del país, para que enfrente en Texas la causa por presunto tráfico internacional de drogas.

La notificación la recibieron cerca de las 3:30 p. m. la hermana y defensora del exmagistrado, Natalia Gamboa, y el otro abogado encargado del proceso, Michael Castillo en una de las salas de juicio del Primer Circuito Judicial.

En ese sitio, Gamboa enfrenta otro debate por presunto uso de documento falso, junto al exdirector de la Policía de Control de Fiscal (PCF), Irving Malespín.

Los detalles de la resolución no han trascendido; sin embargo, una fuente judicial confirmó que se trataría de una extradición diferida, es decir, que se ejecuta hasta que el acusado supere las causas penales que tiene pendientes en nuestro país.

El exmagistrado también es investigado en el expediente el expediente 17-000015-033-PE, por presunto cohecho propio, cuyo juicio está para el 5 de enero de 2026 en el Tribunal Penal de Goicoechea. La Fiscalía sostiene que Gamboa, cuando era magistrado de la Sala Tercera, habría aceptado como dádiva un viaje a Panamá.

Además, aparece en la causa 18-000075-033-PE, sobre un presunto tráfico de influencias, la cual tendrá su audiencia preliminar el 25 de noviembre en Goicoechea, para determinar si va a juicio. Según la acusación, en 2018 Gamboa habría contactado a diputados con el objetivo de incidir en la decisión sobre su destitución como magistrado.

Ahora, Gamboa tendrá tres días para apelar la resolución ante el Tribunal Penal de Apelación de Goicoechea.

Esta resolución ocurre tres meses y medio después de que el exmagistrado quedó detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a solicitud del gobierno estadounidense. Ese mismo día fue arrestado Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, quien junto a Gamboa y Jonathan Álvarez Alfaro forman el grupo de los primeros tres extraditables costarricenses, luego de la reforma constitucional aprobada en mayo.

Aún no ha trascendido si López y Álvarez también serán extraditados.