¿Qué pasará con la extradición de Celso Gamboa? Estas son las opciones para el exmagistrado

Este martes 7 de octubre Celso Gamboa, Edwin López y Jonathan Álvarez conocerán la resolución del Tribunal sobre su proceso de extradición

Por Yeryis Salas
Estados Unidos asegura que el extraditable Celso Gamboa Sánchez habría estado involucrado en la fabricación y distribución de cocaína desde el 2017, cuando todavía era magistrado de la Sala Tercera, y hasta su detención, ocurrida en junio del 2025.
Celso Gamboa fue detenido en junio a solicitud de Estados Unidos. (John Duran)







