Estas son las expectativas de Celso Gamboa sobre su proceso de extradición

El próximo 7 de octubre, el Tribunal decidirá el resultado del proceso de extradición del exmagistrado y exministro Celso Gamboa Sánchez, y del exconvicto Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, requeridos por las autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con narcotráfico.

Este martes, la hermana y abogada de Gamboa, Natalia Gamboa, reveló las expectativas que tiene su hermano sobre el proceso de extradición, quien fue detenido el pasado 23 de junio en Escazú.

Desde entonces, permanece en celdas de Máxima Seguridad del centro penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela.

“Él tiene pocas expectativas de obtener un fallo más objetivo, un fallo conforme a derecho. Honestamente, él tiene pocas expectativas, eso sí se lo puedo asegurar”, aseveró a la prensa. Pese a ello, afirma que no está resignado a que se dicte una resolución negativa para él.

El día en que el tribunal dicte su fallo, Gamboa estará en los Tribunales de San José en el juicio que se le sigue junto al exdirector de la Policía de Control Fiscal (PCF), Irving Malespín, por el presunto delito de falsedad ideológica.

Consultada sobre una posible interrupción en ese debate para asimilar el resultado, la abogada Natalia Gamboa no lo descartó. “Él tiene el derecho a la información, tiene derecho a saber lo que está sucediendo en el proceso y no se le puede ocultar la información”, dijo.

La acusación contra Gamboa en Estados Unidos fue presentada el 9 de julio en el Tribunal del Distrito Este de Texas, por presunto tráfico internacional de drogas, delito que tiene una pena que va desde diez años de cárcel hasta cadena perpetua.

Dicha instancia señala que, desde 2017 y hasta su captura, el exmagistrado habría participado en operaciones para traficar cocaína desde Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y México hacia Estados Unidos.

El pasado 25 de setiembre, Michael Castillo, otro de los abogados de Gamboa en el proceso, indicó que más allá de lo que decida el Tribunal, no se podría concretar la extradición mientras Gamboa tenga causas activas en Costa Rica.

Además, el exmagistrado podría apelar la resolución.

Hasta el momento, Gamboa tiene dos casos pendientes, además del juicio por supuesto uso de documento falso que afronta junto a Malespín.

En el expediente 17-000015-033-PE, se le señala por presunto cohecho propio y el debate está programado del 5 al 30 de enero del 2026 en el Tribunal Penal de Goicoechea. Según la Fiscalía, Gamboa recibió como dádiva un viaje a Panamá cuando era magistrado de Sala Tercera.

Al parecer, los gastos de tiquete aéreo y hospedaje habrían sido cubiertos por el grupo económico de su amigo y empresario del cemento chino, Juan Carlos Bolaños Rojas. El viaje se realizó del 9 al 10 de octubre del 2016.

Asimismo, tiene pendiente la causa 18-000075-033-PE, por tráfico de influencias. La audiencia preliminar está agendada para el 25 de noviembre, también en Goicoechea, donde se decidirá si la causa se eleva o no a juicio.

En este caso, Gamboa habría llamado a diputados para influir en la decisión de su destitución como magistrado, en el 2018.