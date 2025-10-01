Sucesos

Estas son las expectativas de Celso Gamboa sobre su proceso de extradición

El 7 de octubre se conocerá el fallo del Tribunal sobre el proceso de extradición del exmagistrado

Por Natalia Vargas
Celso Gamboa a su llegada este 21 de agosto al Tribunal Penal de San José para que conozca la documentación enviada el 14 de agosto por la justicia de Estados Unidos. Fotografía:
Celso Gamboa afronta un proceso de extradición a Estados Unidos por presunto narcotráfico. (Mayela López para LN/Foto La Nación)







Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

