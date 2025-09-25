Celso Gamboa: Tribunal ya tiene fecha para resolver extradición de exmagistrado

El Tribunal Penal de San José ya anunció la fecha en que se definirá el resultado del proceso de extradición del exmagistrado y exministro Celso Gamboa Sánchez, y Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, requeridos por las autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con narcotráfico.

Este jueves, el Poder Judicial confirmó que el próximo 7 de octubre el Tribunal decidirá si acoge o no la solicitud de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), que llevó al arresto de Gamboa el pasado 23 de junio en Escazú, mismo día en que fue arrestado Pecho de Rata, quien habría colaborado en las operaciones ilícitas y también podría ser extraditado.

Desde ese día, ambos cumplen detención provisional en máxima seguridad de La Reforma.

También es parte de este proceso Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro, quien estaba detenido desde mediados de junio por su posible participación en el caso Venus, por presunta legitimación de capitales.

El abogado de Gamboa en este proceso, Michael Castillo, explicó este jueves a la prensa que la defensa tenía 20 días para responder luego de que les notificaron los documentos entregados por la Embajada de Estados Unidos.

Ese plazo se cumplió el martes, y a partir de ese momento empezó a correr el plazo de 10 días para que el Tribunal defina si hay extradición. Castillo detalló que más allá de lo que decida el Tribunal, no se podría concretar la extradición mientras Gamboa tenga causas activas en Costa Rica. Además, podría apelar la resolución ante el Tribunal de Apelación.

Desde que fue arrestado, ya Gamboa fue absuelto de un juicio por presunto tráfico de influencias, el pasado 13 de agosto, y este jueves empezó otro juicio por supuesto uso de documento falso, junto al exdirector de la Policía de Control Fiscal (PCF), Irving Malespín.

El otro debate pendiente es el del expediente 17-000015-033-PE, por presunto cohecho propio, el cual está programado del 5 al 30 de enero del 2026 en el Tribunal Penal de Goicoechea. Según la Fiscalía, Gamboa recibió como dádiva un viaje a Panamá cuando era magistrado de Sala Tercera.

Al parecer, los gastos de tiquete aéreo y hospedaje habrían sido cubiertos por el grupo económico de su amigo y empresario del cemento chino, Juan Carlos Bolaños Rojas. El viaje se realizó del 9 al 10 de octubre del 2016.

Asimismo, la causa 18-000075-033-PE, por tráfico de influencias tiene el señalamiento de la audiencia preliminar para el 25 de noviembre, también en Goicoechea, donde se decidirá si se eleva o no a juicio. En este caso, Gamboa habría llamado a diputados para influir en la decisión de su destitución como magistrado, en el 2018.

Detalles del caso en Texas

La acusación contra Gamboa en Estados Unidos fue presentada el 9 de julio en el Tribunal del Distrito Este de Texas, por presunto tráfico internacional de drogas, delito que tiene una pena que va desde diez años de cárcel hasta cadena perpetua.

También contempla una multa de hasta $10 millones y al menos cinco años de prisión supervisada. Las sanciones podrían duplicarse en caso de que exista una condena previa.

La acusación detalla que, desde 2017 y hasta su captura, el exmagistrado habría participado en operaciones para traficar cocaína desde Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y México hacia Estados Unidos.

Castillo aseguró que Gamboa ha sido sometido a actos de tortura en La Reforma, por lo cual presentaron recursos ante la Sala Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y están a la espera de esas resoluciones.