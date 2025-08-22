El Explicador

Celso Gamboa y extraditables: guía para entender las pruebas de la DEA

Explicamos por qué fue detenido el exmagistrado, cuáles son las acusaciones que enfrenta y las pruebas más recientes que presentó la DEA en su contra

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Celso Gamboa extraditable
Celso Gamboa es acusado por la DEA de participar en operaciones de narcotráfico internacional. (La Nación/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Celso GamboaEdwin López VegaPecho de RataDEAOFACDetenidosPruebas de la DEAOIJTuresky;DiabloPecho Rataextradiciónextraditables
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.