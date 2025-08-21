Autoridades costarricenses decomisaron dos toneladas de cocaína a Celso Gamboa en 2020, dice testigo en expediente de extradición

Al extraditable Celso Gamboa Sánchez y sus socios se le habrían incautado dos toneladas de cocaína en marzo de 2020, según consta en el relato de un testigo colaborador citado en el expediente de extradición de Gamboa a Estados Unidos.

Según el expediente, dos testigos colaboradores narraron el episodio. El testigo 1 narró que Gamboa y sus socios estuvieron involucrados en la incautación de 2.085 kilogramos de cocaína el 22 de marzo de 2020.

“Las autoridades de los EE. UU. tienen entendido que las autoridades del orden público de Costa Rica siguieron a un vehículo sospechoso desde una playa en Moín, Costa Rica, y que el vehículo fue finalmente abandonado. Aproximadamente 1.097 kilogramos fueron incautados del vehículo. Durante una inspección aérea, desde donde partió el vehículo, las autoridades del orden público costarricense decomisaron otros 988 kilogramos de cocaína que habían sido abandonados”, cita el documento.

La información del expediente coincide con la información comunicada en aquel entonces por el Ministerio de Seguridad. En ese momento se dijo que el vehículo era una microbús que había sido abandonada por el conductor.

Luis Carlos Castillo, viceministro de Seguridad Pública, declaró en ese entonces que “una de nuestras unidades logró detectar la presencia de un vehículo sospechoso, que venía saliendo de una forma muy irregular de una de las playas de Moín”.

Allí la Policía de Control de Drogas (PCD) contabilizó 44 sacos de color negro con 1.097 paquetes de esta droga, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo.

“Analizando los paquetes encontrados dentro de la microbús, se desplaza una unidad a la zona de donde salió este vehículo, lográndose determinar la ubicación de 988 paquetes más que estaban escondidos dentro de un montazal, creemos que esta es una carga que próximamente iban a recoger”, añadió Castillo en declaraciones a la prensa en marzo de 2020.

Según el expediente judicial contra Celso Gamboa, en marzo del 2020 las autoridades ticas decomisaron más de 2 toneladas de cocaína en Moín que estarían relacionadas con el exmagistrado. (Foto: Archivo LN/Foto: Archivo LN)

Según el expediente de extradición, el testigo 2 afirmó que Gamboa habría sido clave en el despacho de cocaína a Honduras durante 2021.

Dichos cargamentos eran recibidos en Limón y Cahuita, donde Gamboa tenía “numerosos locales de almacenamiento de narcóticos, también conocidos como ‘depósitos clandestinos’, donde pueden recibir y almacenar cocaína”.

Dicho testigo afirmó haber recibido de Gamboa y su equipo tres toneladas de cocaína en julio o agosto de 2021.