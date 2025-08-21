Sucesos

Autoridades costarricenses decomisaron dos toneladas de cocaína a Celso Gamboa en 2020, dice testigo en expediente de extradición

Esto figura en el expediente de extradición del exmagistrado Celso Gamboa y fue relatado por testigos a autoridades estadounidenses

Por Irene Rodríguez

Al extraditable Celso Gamboa Sánchez y sus socios se le habrían incautado dos toneladas de cocaína en marzo de 2020, según consta en el relato de un testigo colaborador citado en el expediente de extradición de Gamboa a Estados Unidos.








