Estos eran los tipos de embarcaciones usadas por Celso Gamboa y Pecho de Rata para mover la droga, según la DEA

Edwin López, alias Pecho de Rata y Celso Gamboa fueron requeridos por un juez de Texas, por presunto narcotráfico. (Foto cortesía para LN. )

Una declaración jurada en apoyo a la solicitud de extradición de Celso Manuel Gamboa Sánchez, presentada ante el Juzgado Penal de San José, detalla la forma en la que, supuestamente, el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, movilizaban los cargamentos de droga hacia Estados Unidos.

Dicho documento, del cual La Nación tiene copia, detalla en su apartado III, denominado Resumen de los hechos, punto 24, que la organización criminal operaba a lo “largo y ancho de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica desde al menos 2020”.

Según el texto, el grupo delictivo “es responsable de la importación de grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos” con operaciones en Colombia, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras y México, para lo cual emplearon embarcaciones de diversos tipos.

“La OTD (organización criminal por sus siglas en inglés), usa una infraestructura sofisticada para fabricar, adquirir, almacenar, transportar y distribuir cocaína. Esto incluye el uso de lanchas de alta velocidad, embarcaciones de carga y de pesca, embarcaciones sumergibles, aeronaves, vehículos motorizados y otros medios para contrabandear cocaína”, especifica el documento.

El texto, firmado por Wesley Wynne, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos, del Distrito Este de Texas del Departamento de Justicia, agrega que “La OTD solía fabricar, procesar y empaquetar en laboratorios clandestinos de droga en Colombia. Luego, las drogas son transportadas a los países antes mencionados, y a través de los mismos, en su ruta hacia el norte”.

El Tribunal Penal de San José confirmó que la Embajada de Estados Unidos presentó el 14 de agosto ante ese despacho la documentación de la extradición que ya fue puesta en conocimiento de todas las partes.