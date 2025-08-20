Sucesos

Estados Unidos completa documentos necesarios para extradición de Celso Gamboa y Pecho de Rata

Embajada de Estados Unidos envió los papeles el 14 de agosto

Por Yeryis Salas
Posible extradición a EE. UU.: Celso Gamboa y Pecho de Rata tienen fecha y hora de audiencia para definir su situación jurídica
Celso Gamboa y Pecho de Rata enfrentan el proceso de extradición en el Tribunal Penal de San José. (Canva/Canva)







