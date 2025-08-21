Sucesos

Agente del FBI: Estoy convencido de que Celso Gamboa tiene numerosos contactos en el Gobierno de Costa Rica

Declaración jurada del agente especial fue incluida en el expediente del proceso de extradición por presunto narcotráfico internacional

Por Esteban Oviedo
Un agente especial de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) dijo estar convencido de que el exmagistrado Celso Gamboa, quien está acusado de narcotráfico internacional en Texas, “tiene numerosos contactos en el gobierno costarricense”.
