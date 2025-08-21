Sucesos

Fuente confidencial le ofreció $600.000 a Celso Gamboa a cambio de 200 kilos de cocaína, dice expediente de extradición

Envío iba a tener como destino la ciudad de Miami, en Florida EE.UU.

Por Christian Montero
Celso Gamboa llega a la Fiscalía de Fraudes para rendir declaraciones por un supuesto tráfico de influencias. Foto: José Cordero
Según el expediente de extradición, Celso Gamboa habría estado involucrado en actividades de narcotráfico desde el 2017, cuando ejercía como magistrado penal.







