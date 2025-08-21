Sucesos

Pecho de Rata habría sido socio cercano de supuesto líder narco de Limón asesinado en 2024, según expediente de DEA

Expediente de extradición indica que fueron colaboradores cercanos en tráfico de cocaína desde 2017

Por Irene Rodríguez
Una composición fotográfica. A la izquierda, Pecho de Rata. A la derecha, Chombo.
Edwin López Vega alias "Pecho de Rata" era socio cercano del presunto líder narcotraficante Joseph Méndez, alias "Chombo", que fue asesinado en 2024 frente a los tribunales de Limón. (Composición fotográfica hecha en Canva/Composición fotográfica hecha en Canva)







Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

