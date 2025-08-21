Pecho de Rata habría sido socio cercano de supuesto líder narco de Limón asesinado en 2024, según expediente de DEA

Edwin López Vega alias "Pecho de Rata" era socio cercano del presunto líder narcotraficante Joseph Méndez, alias "Chombo", que fue asesinado en 2024 frente a los tribunales de Limón.

El extraditable Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, habría sido socio cercano de Leonardo Antonio Joseph Méndez, alias Chombo, un presunto cabecilla de narcotráfico de Limón que fue acribillado a balazos frente a los tribunales de la provincia del Caribe en 2024.

Esto figura como parte del expediente de extradición que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) tiene contra Pecho de Rata.

El expediente cita la declaración de Jackie R. Cypert, agente especial de la DEA en Dallas desde 2008, y quien investigó directamente el caso del costarricense. De acuerdo con Cypert, entre 2008 y junio de 2025, López fue responsable de dirigir, gestionar y facilitar algunas de las operaciones de tráfico de drogas en Costa Rica y entre Costa Rica y otros países. En esas funciones, destaca el documento, incluían coordinar la recepción de cargamentos de cocaína entregados en Costa Rica por proveedores de cocaína de Colombia y Panamá.

En ese proceso Joseph Méndez habría sido clave.

“Durante la investigación, las autoridades del orden público interceptaron legalmente comunicaciones entre los miembros de la organización de tráfico de drogas. La investigación reveló que López Vega y Leonardo Antonio Joseph Méndez son socios cercanos de narcóticos y mediadores de cocaína que operan en Costa Rica y que están involucrados en el transporte de grandes cargamentos de cocaína a bordo de embarcaciones marítimas desde Colombia con destino a Panamá, Costa Rica y Honduras”, cita el expediente, del cual La Nación tiene copia.

Incautación de cargamento de droga en 2017 confirma relación

Este es parte del expediente de extradición de Edwin López Vega alias "Pecho de Rata" en el que se confirma su vinculación con Joseph Méndez, alias "Chombo".

En las acciones conjuntas entre Pecho de Rata y Chombo, Cypert citó que ellos trabajaron en la coordinación y transporte de 934 kilogramos de cocaína que fueron incautados en Panamá el 19 de octubre de 2017.

“Basado en mi conocimiento, capacitación y experiencia, estoy convencido de que en las conversaciones López Vega, Joseph Méndez y sus socios coordinaron el transporte y recepción de aproximadamente 934 kilogramos de cocaína que fueron incautados por funcionarios del Senan (Servicio Nacional Aeronaval de Panamá) el 19 de octubre de 2017″, indican las declaraciones de Cypert en el expediente de extradición.

Además, testigos relataron a la DEA que Joseph Méndez vendía constantemente cargamentos de cocaína a López. El precio del kilogramo oscilaba entre $6.000 y $6.500 (¢3,04 millones y ¢3,29 millones).

Los mensajes del teléfono celular de Pecho de Rata revelaron conversaciones con Chombo. Estos detallaban no solo conversaciones de negocios, sino también fotografías y mensajes personales, en las que destacaban felicitaciones de cumpleaños.

Incautación en 2020

El expediente habla también de otra incautación en la que Pecho de Rata tuvo una participación principal. Sucedió en mayo de 2020, cuando se decomisaron 534 kilos de cocaína.

La lancha en la que viajaba el cargamento encalló en Manzanillo, Limón.

En esa ocasión murió un hombre en el enfrentamiento con los policías. El fallecido era la nacionalidad colombiana, identificado como Milton Rodríguez Berrío, de 46 años, quien recibió un disparo en la cabeza.