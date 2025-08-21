Celso Gamboa traficaba drogas desde que era magistrado de Sala Tercera, en 2017, dice Estados Unidos

Celso Gamboa, la mañana de este juves, a su llegada a los Tribunales de Justicia, en San José, en medio de un amplio operativo de seguridad. Foto:

Estados Unidos asegura que el extraditable Celso Gamboa Sánchez habría estado involucrado en la fabricación y distribución de cocaína desde el 2017, cuando todavía era magistrado de la Sala Tercera, y hasta su detención, ocurrida en junio del 2025.

Así se consignó en la acusación formal emitida por un gran jurado federal del Distrito Este de Texas, en Estados Unidos, el 9 de julio anterior, y de la cual La Nación tiene una copia.

En ese documento, se detalló que, “en múltiples fechas durante o alrededor del año 2017 y, continuamente desde entonces hasta la fecha de esta acusación formal”, Gamboa Sánchez, “siendo cómplice de otras personas, con pleno conocimiento e intencionalmente, fabricó y distribuyó cinco o más kilogramos de una mezcla y sustancia con un contenido detectable de cocaína (...), con la intención, conocimiento y causa razonable para creer que sería importado ilegalmente a Estados Unidos".

Los hechos que le imputan habrían incurrido “dentro de la jurisdicción extraterritorial de los Estados Unidos, incluidos lugares ubicados en y adyacentes a Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, México y diversos países a lo largo y ancho de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, y otros lugares”, agrega la acusación.

Con base en las imputaciones contenidas en ese documento, el mismo 9 de julio, el Tribunal de Distrito de los EE. UU., para el Distrito Este de Texas, “libró una orden de detención para el arresto” del exmagistrado penal.

En específico, a Gamboa se le atribuyen dos presuntos delitos:

Asociación delictuosa para la fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, conocimiento y causa razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a Estados Unidos. Fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, conocimiento y causa razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a Estados Unidos y de haber sido cómplice en la comisión de dicho delito.

Él fue nombrado en la Sala Tercera en febrero del 2016, luego de haber sido fiscal adjunto en el Ministerio Público. De previo también, fue ministro y viceministro de Seguridad, y director de Inteligencia de Seguridad Nacional durante los gobiernos de Laura Chinchilla Miranda y Luis Guillermo Solís Rivera.

Celso Gamboa durante su paso como magistrado, en imagen del 2016. Foto: (John Duran)

Dejó de ser magistrado el 10 de abril del 2018, cuando la Asamblea Legislativa lo destituyó por petición de la Corte Suprema de Justicia, luego de determinar que Gamboa se habría interesado indebidamente en asuntos judiciales de su amigo, el empresario importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños.

Noticia en desarrollo.