Agente de la DEA señala quién era el dueño del equipo de fútbol que habría sido usado para lavar dinero

Una agente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) señaló que Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, es el dueño del equipo de fútbol profesional de Limón que él y el exmagistrado Celso Gamboa habrían utilizado para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

Así lo expuso en una declaración jurada que forma parte del expediente de extradición de Gamboa Sánchez y López Vega, quienes son requeridos por las autoridades del país norteamericano.

A ambos se les acusa de supuestamente “fabricar y distribuir cocaína, con la intención, conocimiento y causa razonable para creer que sería importada ilegalmente a EE. UU.”.

En el reporte de la funcionaria de la DEA, no se menciona el nombre del equipo de fútbol. Solo se indica que es de Limón y que el dueño es Pecho de Rata.

El lunes 18 de agosto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmó que Gamboa lavaba dinero mediante dos empresas en Costa Rica: el Bufete Celso Gamboa & Asociados y el equipo de fútbol Limón Black Star FC.

Recientemente, el Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) decidió enviar a ese cuadro caribeño al fútbol aficionado, por incumplir algunos requisitos que se le exigen al fútbol profesional.

Hace dos años, Celso Gamboa se dejó ver como un aficionado de Limón Black Star FC. Anteriormente, fue presidente del extinto equipo Limón F. C.

En junio de este año, Cristian Williams, presidente de Limón Black Star, afirmó a este medio que este club no tiene relación con Gamboa. Se le volvió a contactar este jueves a su teléfono celular, pero no se obtuvo una respuesta a la hora de publicar este artículo.

La Fiscalía confirmó a este medio, a inicios de julio, que Jonedzel Shaquille López, un hijo de Pecho de Rata, es investigado por un presunto delito de legitimación de capitales. Él fue jugador de Limón Black Star durante dos años, hasta abril pasado.