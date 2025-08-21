El País

Agente de la DEA señala quién era el dueño del equipo de fútbol que habría sido usado para lavar dinero

Agente de la DEA precisó que el equipo es de Limón

EscucharEscuchar
Por Natasha Cambronero y Christian Montero
Edwin López, alias Pecho de Rata, y Celso Gamboa
Edwin López, alias Pecho de Rata, junto al exmagistrado penal, Celso Gamboa, quien fue su abogado. Foto: (Cortesía para La Nación/Cortesía para La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pecho de RataEquipo de fútbolLimónCelso GamboaEstados UnidosExtraditables
Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.