Videos y actas contradicen versión de Celso Gamboa sobre ingreso a sede de Policía de Control Fiscal, sostiene Ministerio Público

El exmagistrado penal Celso Gamboa y el exdirector de la Policía de Control Fiscal (PCF), Irving Malespín, asistieron este martes al segundo día del juicio que se les sigue en el Tribunal Penal de San José por el presunto delito de falsedad ideológica.

Según la tesis del Ministerio Público, Gamboa habría gestionado una constancia para justificar su ausencia en una apelación de medidas cautelares que se llevó a cabo el 3 de octubre del 2019 en los Tribunales de Cartago, alegando que se encontraba en la PCF, situada en el Edificio Mira, en Zapote.

En ese proceso, él fungía como defensor en una causa por presunto cultivo de marihuana.

No obstante, la Fiscalía sostiene que el documento, firmado por Malespín, no reflejaba la realidad y permitió al exmagistrado ausentarse de la cita, pese a no encontrarse en dichas oficinas.

Así lo sostuvo el Ministerio Público durante el debate de este martes, al solicitar al Tribunal la presentación de los videos de las cámaras de seguridad, las actas de ingreso al Edificio Mira y el archivo de la segunda audiencia de medidas cautelares, celebrada el 11 de octubre de 2019, en la que el fiscal a cargo, Esteban Chavarría Araya, señaló inconsistencias en la justificación que Gamboa había presentado una semana antes.

Prueba aportada por la Fiscalía

La audiencia del 3 de octubre, de la que Gamboa se ausentó, fue cancelada por Ricardo Barahona Montero, único juez que presidió el debate, tras confirmarse su inasistencia y atender la solicitud de otro de los abogados defensores, cuyo representado, entonces privado de libertad, presentaba problemas de salud y tampoco pudo asistir.

En la audiencia siguiente, celebrada el 11 de octubre de ese mismo año, el fiscal Esteban Chavarría señaló inconsistencias en la justificación presentada por Gamboa y aportó los videos de vigilancia y las actas de ingreso que él mismo recabó. Ni el nombre de Gamboa ni el de su vehículo aparecen en los registros de ese día, y tampoco se le observa en las cámaras de seguridad dentro del edificio.

El juez Ricardo Barahona Montero acudió como testigo del Ministerio Público al debate de este martes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Se determina que ese vehículo en el que este señor Malespín refiere que Celso llegó nunca se presentó. Me parece una barbaridad que venga a justificarse ante un tribunal con semejante mentira”, dijo entonces el fiscal.

En dicha audiencia, Barahona concluyó que los documentos aportados por la Fiscalía no coincidían con los de la constancia presentada por Gamboa, lo que permitía inferir que no estuvo en el lugar.

Por esa razón, el juez decidió separar a Gamboa del caso, al considerar que su inasistencia constituyó abandono de la defensa.

Este martes, en los Tribunales de San José, Barahona acudió como testigo por parte de la Fiscalía y explicó que, en ese momento, no sospechó de algún acto delictivo y se limitó a valorar la prueba para tomar una decisión sobre el caso que conocía.

Aclaró además que él no denunció lo sucedido, sino que el Ministerio Público abrió la investigación de oficio tras conocer la prueba aportada por Chavarría.

Estacionó afuera

Cuando se le cuestionó en 2019 a Gamboa, a través de videos y bitácoras, sobre la justificación de su ausencia, respondió que no había estacionado dentro del edificio y por eso el vehículo no consta en los registros.

Gamboa aseveró que estacionó su carro a la orilla de la calle, frente al inmueble, como solía hacerlo siempre. Añadió que su nombre no quedó en las actas porque tenía una relación cercana con Malespín desde el colegio y, posteriormente, en funciones públicas, por lo que algunos controles de ingreso no se aplicaban en su caso.

Familiares de los imputados acudieron a la barra del público para presenciar las dos audiencias celebradas este martes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

De acuerdo con la Fiscalía, la acción causó “un perjuicio a la administración de justicia, ya que se debió programar una nueva audiencia de apelación, lo cual retrasó el proceso penal y generó gastos estatales, como el traslado de los detenidos y la asistencia de jueces y fiscales”.

Pruebas ‘irrelevantes’

Al finalizar el debate, el abogado defensor de ambos imputados, Randall Céspedes, afirmó que la prueba presentada por el Ministerio Público es irrelevante para la defensa, ya que a Gamboa no se le acusa de falsificación de documentos, sino de uso de documento falso, y desde el primer día se acreditó un error en las fechas consignadas en la acusación.

En el caso de Malespín, a quien el Ministerio Público señala por falsificación de documentos, el defensor aseguró que no existe evidencia que permita a la Fiscalía sostener que Malespín incurrió en tal falsificación.

“La expectativa es lograr la absolutoria de los imputados”, dijo.

La defensa prescindió de un testigo que iba a acudir este martes, al considerar que su participación no era necesaria. Según explicó Céspedes, conociendo algunas piezas del expediente, existen elementos que pueden solventarse sin necesidad de su declaración.

La continuación del debate se estableció para el próximo 7 de octubre a las 8 a. m. Ese mismo día se conocerá el futuro sobre el proceso de extradición de Gamboa, pues es la fecha límite para que el Tribunal decida si acoge o no la solicitud del Gobierno de los Estados Unidos, para que responda por posibles delitos de narcotráfico en aquel país. El arresto de Gamboa se ejecutó el pasado 23 de junio en Escazú y, desde entonces, permanece recluido en Máxima Seguridad de La Reforma.