Fiscalía colocó mal las fechas en acusación contra Celso Gamboa por presunto uso de documento falso

Pese a solicitud de la Fiscalía de corregir la acusación, juicio se realiza con base en fechas en las que en realidad no habrían ocurrido los hechos

Por Yeryis Salas
25/09/2025, San José, Tribunales de Justicia de San José, fotografías del juicio en contra de Celso Gamboa por falsedad ideológica.
El tribunal de juicio contra de Celso Gamboa por falsedad ideológica está integrado por los jueces jueces Javier Madrigal, Adam Carmona y Laura Cervantes. (Jose Cordero/José Cordero)







Celso GamboaIrving MalespínUso de documento falso
