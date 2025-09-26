Fiscalía colocó mal las fechas en acusación contra Celso Gamboa por presunto uso de documento falso

El tribunal de juicio contra de Celso Gamboa por falsedad ideológica está integrado por los jueces jueces Javier Madrigal, Adam Carmona y Laura Cervantes.

El Ministerio Público cometió un error en la acusación contra Celso Gamboa y el exdirector de la Policía de Control Fiscal (PCF), Irving Malespín, en el juicio iniciado este jueves en el Tribunal Penal de San José por presunto uso de documento falso.

La fiscala Edith Morera, a leer la pieza acusatoria, afirmó que se consignó erróneamente que los hechos ocurrieron el 10 y 11 de octubre del 2019, cuando en realidad sucedieron el 3 y 4 de octubre de ese mismo año.

Morera intentó cambiar las fechas al momento de la lectura, argumentando que no se estaba afectando el derecho de defensa, pero el abogado defensor de ambos imputados, Randall Céspedes, reclamó que sí les estaba afectando, pues los argumentos de la defensa se basaron en que los hechos ocurrieron los días 10 y 11.

La causa contra Celso Gamboa continuará la próxima semana.

“Ahora viene la Fiscalía a pretender, bajo la figura del error material, a corregir la acusación, entonces considera la defensa que no debe ser de recibo la petición que hace la colega fiscal, y se mantenga la acusación tal cual está redactada”, manifestó Céspedes, quien detalló luego ante la prensa que el error no fue de Morera, sino de la persona encargada de la investigación.

Apuntó que incluso ese expediente pasó por el filtro de las audiencias preliminares en el Juzgado Penal, sin que nadie advirtiera la inexactitud.

El reclamo fue acogido por los jueces Adam Carmona, Laura Cervantes y Javier Madrigal, por lo que la acusación mantendrá fechas en las que, según la misma fiscala, no se habrían dado los hechos.

Según la tesis del Ministerio Público, Gamboa habría gestionado una constancia para justificar su ausencia en una apelación de medidas cautelares en Tribunales de Cartago, en una causa por presunto cultivo de marihuana en la que actuaba como defensor, alegando que se encontraba en el edificio de la Policía de Control Fiscal (PCF), en el Edificio Mira en Zapote de San José, revisando un expediente por delito de contrabando.

La Fiscalía sostiene que el documento, expedido por Malespín, no reflejaba la realidad y le permitió al exmagistrado ausentarse de esa cita, a pesar de que en realidad no estuvo ese día en las oficinas de la PCF.

Según leyó la fiscala este jueves, esta acción causó “un perjuicio de la administración de justicia, ya que se debió programar una nueva audiencia de apelación, retrasando el proceso penal y gastando recursos estatales, tales como el traslado de los detenidos y la asistencia de jueces y fiscales”.

Agregó que Gamboa presentó ese documento falso al Tribunal Penal el 4 de octubre del 2019, tras señalar el error en la acusación que indicaba que este acto ocurrió el 11 de ese mes.

En la tarde declaró el primer testigo: Esteban Chavarría, el fiscal encargado del expediente 18-256-569-PE, en el que Gamboa aparecía como abogado defensor.

Chavarría relató que el 3 de octubre del 2019 se presentó a la audiencia el otro abogado defensor en esa causa, pero Gamboa no llegó sin presentar justificación en ese momento. La audiencia fue suspendida luego de que Gamboa llamó para avisar que se iba a atrasar porque estaba en otra diligencia.

Al otro día, Chavarría recibió la constancia firmada por Malespín y con sello de la PCF, que indicaba que Gamboa llegó en su vehículo a las 8 a. m. al Edificio Mira, y cuando iba a salir, otros automóviles obstaculizaron su salida.

Personal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se dirigió a ese edificio a constatar si la visita de Gamboa quedó registrada en las bitácoras y en cámaras de seguridad.

“Cuando la policía me hace llegar, días después, la documentación que fue debidamente secuestrada, me percato de que el 3 de octubre ni el vehículo que decía la constancia, ni tampoco Celso Gamboa habían ingresado al Edificio Mira”, aseguró el fiscal.

Por su parte, según el abogado Céspedes, el acta de la audiencia en cuestión demuestra que la misma se suspendió a solicitud del otro defensor de esa causa porque su representado estaba enfermo, y no por la ausencia del exmagistrado.

Céspedes pidió a los jueces que revisaran dicha acta, pero ante una objeción de la fiscala Morera, el Tribunal determinó que tal gestión no se podía realizar en esta etapa del contradictorio.

El juicio se reanudará este martes a las 8 a. m., con declaraciones de los dos testigos restantes: uno brindado por la Fiscalía y otro de la defensa, por lo que el Tribunal espera que el debate finalice ese mismo día.