Corrillos Políticos

Están pasando cosas en el INS

El INS subió considerablemente el deducible de las pólizas de autos y registró pérdidas récord en seguros, al tiempo que trascienden polémicas citas y presiones. Según el exgerente, un exasesor presidencial presionó por el ingreso de $10 millones de fondos cuestionables.

Por Esteban Oviedo
12/02/2024 San José. Desde lo más alto del edificio central del Instituto Nacional de Seguros (INS), un trabajador, en labores de mantenimiento, lavaba y limpiaba las características letras del logotipo.
El INS tuvo un deterioro en su negocio de seguros en el 2024. Después, exigió más dinero a los usuarios de pólizas de autos, a la hora de utilizar sus pólizas. Foto: (Rafael Pacheco Granados)







