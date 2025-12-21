Están pasando cosas en el INS

El INS tuvo un deterioro en su negocio de seguros en el 2024. Después, exigió más dinero a los usuarios de pólizas de autos, a la hora de utilizar sus pólizas. Foto:

Están pasando cosas en el Instituto Nacional de Seguros (INS). Luego de que la aseguradora estatal registró pérdidas récord en el negocio de los seguros y aumentó considerablemente los deducibles en las pólizas voluntarias de autos, empezaron a trascender polémicas citas y presiones, lo que incluye un aparente intento por permitir el ingreso de $10 millones de origen cuestionable.

En julio, La Nación reveló que el INS había aumentado entre un 25% y un 33% los deducibles, exigiendo a los propietarios de vehículos sacar más dinero de sus bolsillos en caso de tener que hacer valer sus seguros. Por ejemplo, los deducibles fijos de ¢300.000 subieron a ¢400.000, mientras que los de ¢400.000 pasaron a ¢500.000. Además, la empresa estatal aplicó incrementos en algunas primas para carros.

Luego, a finales de noviembre, trascendió que el Instituto tuvo pérdidas históricas en la operación de sus seguros comerciales en el 2024, especialmente en los de Salud, Incendio y Automóviles. Estos pasaron de registrar ganancias técnicas, en el 2022, a tener pérdidas de -¢8.940 millones, -¢5.993 millones y -¢170 millones, respectivamente, el año pasado.

Al cierre del año pasado, la pérdida en la cuenta técnica del INS alcanzó los -¢29.360 millones. La Superintendencia General de Seguros (Sugese) encendió las luces de alerta, aunque la aseguradora sostiene que tuvo ganancias si se toma en cuenta las utilidades financieras.

Aparte de los datos económicos, empezaron a conocerse noticias sobre polémicas reuniones y aparentes presiones para que el INS entrara en ciertos negocios.

1. Presión de Rodrigo Chaves por empresa mexicana

Mónica Araya, expresidenta del INS, afirmó que Rodrigo Chaves le gritó y la insultó.

Según declaró la expresidenta del INS, Mónica Araya, el presidente Rodrigo Chaves la presionó para que el Instituto le concediera un seguro de caución a la empresa mexicana Tradeco, a fin de que esta pudiera obtener un contrato público de $180 millones para ampliar el tramo Barranca-Limonal de la ruta 1 (Interamericana norte).

Araya explicó que la empresa no tenía capacidad financiera para la recibir la caución y, cuando le comunicó a Chaves la decisión del INS, este le gritó y la insultó, achacándole no tener control de la Junta Directiva.

La exjerarca dijo que el mandatario también llamaba por este tema a su entonces jefa de despacho, Gabriela Chacón.

Araya fue destituida en mayo del 2024 y la sustituyó Chacón.

2. Choreco habría presionado al INS por ingreso de fondos

Federico 'Choreco' Cruz, exasesor presidencial.

Luis Fernando Monge, quien fue destituido de la Gerencia General del INS en noviembre pasado, hizo revelaciones adicionales sobre el Instituto el jueves 18 de diciembre, ante la Asamblea Legislativa.

En una de ellas, según su relato pronunciado bajo juramento, aparece una figura que ha tenido protagonismo en otras ocasiones. Se trata del exasesor de imagen de Rodrigo Chaves, Federico “Choreco” Cruz, el mismo que figura en el caso BCIE-Cariñitos (expediente que el presidente no tendrá que afrontar por ahora, porque no le levantaron la inmunidad).

Según el exgerente del INS, Choreco presionó para que el puesto de bolsa INS Valores aceptara el ingreso de $10 millones promovidos por dos agentes de seguros que estaban conectados con una persona muy cuestionada en Costa Rica, cuyo nombre se reservó por razones de seguridad personal.

“Hubo un intento de ingreso de fondos cuestionables”, resumió Luis Fernando Monge. El hecho habría ocurrido cuando Gabriela Chacón ya había asumido la presidencia del INS.

Gabriela Chacón, presidenta ejecutiva del INS.

El exfuncionario precisó que, primero, dos agentes de seguros se presentaron con la intención de colocar $10 millones en el puesto de bolsa, pero la Oficialía de Cumplimiento Corporativa encontró una conexión entre ellos y una persona muy cuestionada. Luego, apareció Choreco, de acuerdo con su relato.

“Estando en una gira con doña Gabriela, ella recibió una llamada de don Federico Cruz, conocido como Choreco, para presionar por el mismo tema. Inmediatamente, la puse al tanto de todo lo anterior, y me dijo que se lo iba a comunicar a don Rodrigo (Chaves)“, declaró el exgerente.

3. Reunión con el ‘Zar de los Reaseguros’

A principios de este año, la presidenta del INS, Gabriela Chacón, se reunió con el Zar de los Reaseguros, un empresario ecuatoriano, de nombre Diego Sánchez Silva, quien ha sido relacionado con presuntos sobornos en su país para obtener contratos de reaseguros y quien colaboró con la justicia de Estados Unidos para procesar a exfuncionarios ecuatorianos.

Diego Sánchez Silva es un empresario ecuatoriano cuestionado en su país.

El exgerente del INS narró que la presidenta del Instituto, Gabriela Chacón, lo convocó a una reunión sin decirle el motivo y, cuando llegó a la cita, estaban Sánchez Silva y una persona llamada Hostos Rizik, quien se presentó como un intermediario entre Casa Presidencial, el reasegurador y el INS.

Monge aseguró que la intención del ecuatoriano era que su empresa, llamada Global Reinsurance, participara en los grandes contratos de reaseguros del INS, particularmente en los de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Monge asegura haberle reclamado a Chacón por no evitar la reunión porque, después de que esta terminó, verificó que el visitante suramericano era una persona cuestionada públicamente.

Presunta maniobra electoral

Por último, el exgerente también expuso que el INS habría evitado aplicar el aumento salarial, que correspondía desde mediados de este año, debido a una presunta maniobra electoral promovida por la Presidencia para aplicarlo a un mes de las elecciones.